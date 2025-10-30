【漫画】本編を読む

　イラストレーターや漫画家として活躍するしばたまさん。『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』は、フォロワーから寄せられた体験談をもとにした漫画で、「感動した！」「怖すぎる……」「スカッとする」と多くの読者の心をつかんでいる。数あるエピソードの中から特に反響の大きかったお話について、読者の反響や体験談の印象、漫画の執筆過程で意識した点などを、しばたまさんにお聞きした。

　取り上げたのは、誰にでも起きるかもしれないような、投稿者の夫が入浴中に起こした、想像するだけでゾッとしてしまうエピソード。

　投稿者がある夜、先に寝室へと向かう際に入浴中の夫に声をかけたところ、返事がなかった。趣味の動画を湯船に浸かりながら見ているのかと思い気にせず寝室に行きかけるも、念のためと思い脱衣所に入って声をかけても返事がなく……。

■油断していると誰もが遭遇しそうな入浴中の出来事

――入浴中に起こった事故を取り上げた内容ですが、しばたまさんは入浴中に何か怖い経験をされたことはありますか？

私もこのマンガのようにお風呂でうたた寝をしてしまったことがありました。幸い水位が低かったので息ができなくなる心配はありませんでしたが、お湯がぬるくなっていて風邪をひくところでした……。

――投稿者さんの夫はいつもスマホで動画を見ながら湯船に浸かっているそうですが、しばたまさんは入浴中に欠かさずすることはありますか？

私もスマホで動画を見てしまいます！　動物の動画を見ると、やめどきがわからずで（笑）。

――投稿者さんの夫が湯船に浸かったまま気を失い、発見が遅かったらと思うととても怖いです。最後のコマで入浴中の注意点を描かれていますが、しばたまさんが気をつけている、もしくはするようになったことはありますか？

アルコールが抜けるまで＆食後すぐの入浴は絶対にやめようと思い、気を付けるようになりました！

――このお話を読んだ読者からは、どのような感想や反応がありましたか？

「自分もお風呂で寝てしまったことがある」「お風呂で眠るのは睡眠ではなく気を失っているらしい」「これはリアル怖いやつ！」などの反応がありました。

みなさん、お風呂で寝てしまったり立ちくらみで倒れてしまったりといった経験が多かったのも印象的でした……！



しばたま

デザイナー&イラストレーター。大人気アイスのパッケージデザインなどを手がける。Instagramでフォロワーさんから体験談を募集し「ゾッとした話」「ほっこりした話」などのマンガを描き、話題に。著書は『1万人がいいね！した　心ゆさぶる本当の話』『身の毛がよだつゾッとした話』。

Instagram：@shibatamaa

Ｘ：@shibatamaaaa