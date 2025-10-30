ユニクロが、軽くて暖かい高機能中綿「パフテック」をテーマとした体験型展示イベント「パフ展」を10月31日から原宿・クレインズ6142（東京都渋谷区）で開催します。近年、10月に入っても気温25℃を超える夏日が記録されるなど、これまでの季節感が薄れていることから、ユニクロでは、気候変動によって変化している現代の日本の四季を「ネオ四季」と定義。パフ展では「ネオ四季」における新たな暮らしの装い方やライフスタイルを「診断コンテンツ」や体験型の展示で紹介しています。

【写真】「ネオ四季」を楽しむ？ ユニクロの“仕掛け”いっぱいの「パフ展」内部を見る！ カラフルなわたあめ＆ドリンクも

「診断コンテンツ」では、いくつかの簡単な質問で、いつでも着脱できる1枚を、あらゆる場所や時間に合わせて備える「衣備（ころもぞな）え」のタイプを診断。あらゆる気温や環境に対応できる衣服を、取り出しやすいクローゼットやカバンの中に常備したい「衣備え先読みタイプ」、天気や気温の変化が読みづらい中でも、季節を問わず着回しできる服を取り入れることで、気温に左右されず心地よく過ごしたい「衣備え柔軟発想タイプ」、暖冬によって暖房を使うほどではない近年の冬に、軽くて脱ぎ着しやすい外出用アウターを部屋着として活用することで、寒暖差に柔軟に対応した「衣備え快適追求タイプ」を判別。それぞれの暮らし方や価値観にハマる新しいアイデアを提案してもらえます。

そのほか、全国1000人の男女を対象にした調査で明らかになったネオ四季時代の「あるある」や「ネオ四季」を楽しむ暮らしのアイデアを紹介するコーナー、「パフっとはまれる」フォトスポットなどが設置。

開催期間中、会場でXやインスタグラム、TikTokで「パフ展」について写真付きで投稿すると、連日先着150人限定で“ふわふわのパフテック”をイメージした「わたあめ」がプレゼント。また、投稿者全員に会場内特設のUNIQLOCOFFEEのドリンクを1杯無料で提供するサービスも行われます。

入場料は無料。開催は11月3日まで。営業時間は午前11時〜午後7時。11月3日のみ午後5時までの営業。

