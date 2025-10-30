高橋藍＆塁選手ら、サントリーサンバーズ大阪の選手6人がバレーボールチーム初の「anan」表紙！
バレーボール「SVリーグ」男子の初代王者「サントリーサンバーズ大阪」の選手6人、高橋藍選手、高橋塁選手、関田誠大選手、小川智大選手、小野寺太志選手、デアルマス アライン選手が、「anan」2470号スペシャルエディション表紙に登場。バレーボールチームが「anan」の表紙を飾るのは初。
同号ではアスリートや新形態エンタメグループなどさまざまなチームのあり方にフォーカスした恒例の特集「The TEAM 2025 人はチームで強くなる」をおくる。
スペシャルエディション表紙を飾るのは、特集テーマを体現するサントリーサンバーズ大阪の6人の選手たち。日本代表の中心選手でもあり、今シーズン、チームキャプテンを任された高橋藍選手と、藍選手の兄・高橋塁選手。今シーズンからチームに加わった、日本代表のセッター関田誠大選手に、リベロの小川智大選手。そして、こちらも長年日本代表を支えるミドルブロッカーの小野寺太志選手と、日本国籍を取得し将来の代表入りも期待されるデアルマス アライン選手だ。
昨シーズン「SVリーグ」男子の初代王者に輝いたチームがさらにパワーアップし、開幕したばかりの2シーズン目の「SVリーグ」男子で連覇を狙うにふさわしいチームに一段と進化。その6人がそろってハイブランドのスーツスタイルに身を包み、トップアスリートにしか放てないまっすぐな眼差しでカメラの先を射抜く。自然体でありながら、チャンピオンのプライド“王者の矜持”にあふれた佇まい、存在感たっぷりの表紙カットとなっている。
グラビアページでは、表紙と同じスーツスタイルで、高身長の6人のスタイルの良さが際立つ全身カットのほか、チームスポーツならではのバディショットをお届け。オフェンスでもディフェンスでも、阿吽のコンビネーションを見せ、お互いをサポート＆フォローし合う仲間たち。絶対的な信頼の上に成り立つ“チームとしての強さ”。6つのバディカット、そこにある、選手たちのコミュニケーション＆ストーリーも見どころ。実践さながらに臨場感たっぷりに語ってくれている。さらに、カジュアルなニットスタイルも披露。ここでは、コートを離れたなかでの仲良しぶりにも迫った。クールな表情とは違う、リラックスした笑顔もまた魅力的だ。
ソロインタビューでは、一人一人がチームの勝利にどう貢献していくのか、今シーズンに向けてのそれぞれの胸の内にフォーカス。チームのキャプテンとして、新たにチームに加わった立場から、そして昨シーズン以上の飛躍を誓って…。そんな熱いソロインタビューとは一転して、6人そろってのクロストークでは終始、大阪をホームタウンとするチームならではの軽快な掛け合いを見せてくれている。
ひとつの目標を目指して集まり、個々の才能や長所が混じり合うことでより高いパワーを発揮することができるチーム。「The TEAM 人はチームで強くなる。2025」特集では、そんなチームの現代における理想的な形や形成するための条件など多角的に考察する。
エンターテインメント界における注目チームにもフォーカス。4人の光る個性と大人の魅力に磨きがかかるA.B.C‐Zは、メンバー4人によるグラビア＆座談会を届ける。まもなく結成15年を迎える超特急はリョウガ、ユーキ、シューヤ、マサヒロが登場。そして今年20周年を迎えたHANDSOME LIVEからは小関裕太、渡邊圭祐、東島京、本島純政が思いを語る。
通常版の表紙はtimeleszの寺西拓人、篠塚大輝。通常版とスペシャルエディション同日発売。特集内容は同一となる。
「anan」2470号スペシャルエディションは、マガジンハウスより11月5日発売。特別定価880円（税込）。
※高橋藍・塁の「高」は「はしごだか」が正式表記
