３１日の金曜ロードショー（後９時）は、放送枠を１０分拡大してディズニーのミュージカル作品「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」（１９９３年、日本公開は９４年）が登場。「アリス・イン・ワンダーランド」「チャーリーとチョコレート工場」などで知られるティム・バートン監督が原案とキャラクター設定を担当（メガホンを取ったのはヘンリー・セレック監督）。キャラクターの人形を１ミリ単位で細かく動かし、１コマずつ撮影する「ストップモーション・アニメ」として作られており、１００人を超える技術者たちが３年をかけて製作したという”力作”だ。

物語の舞台は、年に１回のハロウィーンに人間界へ繰り出し、人々を怖がらせる役目を持つ者たちが住む不思議な町「ハロウィーン・タウン」。そこのリーダーであるジャックは、毎年同じことの繰り返しにうんざりしていた。ある日、ジャックは森の中で絵が描かれた奇妙な木を見付ける。

その中のモミの木が描かれた扉を開けた先には、陽気で明るい「クリスマス・タウン」が広がっていた。たちまち、その雰囲気に魅了されたジャックは「自分なりのクリスマス」を考え、人間界でそれを実行しようとする。果たしてジャックが夢見たクリスマスは受け入れられるのか…。

オープニングで「楽しいハロウィーン」と歌っているのは不気味なキャラクターなのだが、明るい雰囲気の曲調に、いやがおうでも気持ちが盛り上がる。前述の通り、製作には膨大な労力がかかったこともあり、７０分ほどの「中編」ともいえる作品なのだが、ミュージカルとして起承転結がきっちりと成立。バートン監督が生み出した独創的なキャラクターとマッチして、上質な作品として仕上がっている。

話は変わるが、記者はプライベートではハロウィーンには全く縁がないため、いつ頃から日本で「ハロウィーン文化」が広がってきたのかを知らなかった。後に３Ｄ版が製作されて再上映が繰り返されるなど、本作は「ハロウィーン＆クリスマス映画の定番」とも言えるだけに、この映画の公開が大きなきっかけだと思っていた。だが公開当時、日本の興行成績は全く奮わなかったという。

北米成績も、公開当時の興行収入は５０００万ドル（約７６億円）ほど。日本で言えばすごい数字となるが、今年公開された作品でここまで最高興収を挙げている「マインクラフト／ザ・ムービー」は、公開週だけで１億６２００万ドル（約２４６億円）を記録。公開規模は大きく異なるが、大ヒットとはいえないものだった。

だが、熱心なファンを中心に、作品の魅力が語られることで徐々に本作を知る人が増えてきたという。ちなみに、国内でハロウィーン文化が根付くきっかけとなったのは、東京ディズニーランドでイベントが始まったのが大きい。第１回は本作の日本公開から３年後の９７年。２０２０年まで行われていた日本最大規模のハロウィーンイベント「川崎ハロウィン」が始まったのも同年だった。

３１日は「ナイトメアー―」の前に２本立てで「トイ・ストーリー」シリーズの短編「トイ・ストーリー・オブ・テラー！」（２０１３年）も放送。ウッディーやバズら、おなじみのキャラクターが体験するモーテルでの一夜が描かれる。同作での”主人公”となるのは、カウガールのジェシー。「―２」を知っておけば、より楽しめる内容となっている。（郄柳 哲人）