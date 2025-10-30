カフェでくつろぐ人の間に看板落下…風速8m強風が影響か　坂下るトラックがブレーキ利かず正面住宅に突っ込む　トルコ

トルコであわや大惨事の瞬間をカメラが捉えました。

カフェでティータイムを楽しむ人たち。すると突然、目の前に現れたのは大きな看板。

上から落下してきたのです。

女性と男性のわずかな間でワンバウンド。

直撃は免れました。

周りの人もどこから落ちてきたのかと空を見上げます。

当時、風速8メートルの強風が吹いていて、その影響で看板が外れたということです。

あわや大惨事の事態は夜の住宅街でも。

坂を下っていたトラックに緊急事態が発生。ブレーキが利かなくなり、正面の住宅に一直線。

壁を突き破ってしまいました。

住人の男性が大きな穴を見つめながらぼうぜんとする様子も。

住人：

仕事に行ってたんだ。中にいなくてよかったよ。ここは昔からとても危ないんだ。

当時、家の中には誰もおらず、トラックの運転手にけがはありませんでした。

男性によりますと、ここでは同じような事故がこれまでに3回ほど起きているといいます。

住人：

特に雨の日は滑るんだ。夜は悪夢のようだよ！この道をできるだけ早くなんとかしてほしいよ。

男性は当局に対策を求めています。