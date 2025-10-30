【リーグアン】ナント 3−5 モナコ（日本時間10月30日／スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール）

【映像】本当にオフサイド？微妙すぎる判定（VARあり）

モナコのMF南野拓実がゴールネットを揺らしたが、長いVAR検証の末に得点は取り消しに。ファンは落胆し、同時に判定に対して疑いの目が向けられている。

日本時間10月30日のリーグアン第10節で、モナコはアウェーでナントと対戦。国内リーグで2試合連続のスタメンに名を連ねた南野は、1ー1で迎えた27分にコーナーキックの流れからゴールに迫る。

MFジョーダン・テゼのクロスをファーサイドでDFモハメド・サリスが頭でマイナスに折り返すと、DFティロ・ケーラーがゴール方向にボールを送った。これをわずかにMFクレパン・ディアッタが後ろに逸らすと、ナントのGKアントニー・ロペスの手を弾き、最後はゴール前に詰めていた南野が頭で押し込んだ。

日本代表MFの今季3得点目が決まったかと思われたが、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）が介入。約3分間に渡る長い確認の末、最終的にはオフサイドの判定となってゴールは取り消しとなった。

現地ファンがSNS上で怒り

数分後に流れたVAR判定の画像では、ディアッタが後ろに逸らしたタイミングで南野の足下に赤いラインが引かれていた。ただ、映像が遠いうえに不鮮明で、かなり微妙な判定。解説を務めた中山淳氏もやや困惑した様子だった。

このシーンはSNSで物議を醸し、とりわ現地ファンは「信じられない判定」「出てきた画像じゃ何もわからない」「VARは何をやってるんだ」「本当にオフサイドか？」「オフサイドは理解できない」「恥ずべき判定」「この判定は同意できない」など怒りの声を上げていた。

なお、この試合の南野はライン間で積極的にボールを受けて何度も攻撃を活性化し、55分には3点目をプレアシスト。モナコは5ー3で派手な打ち合いを制し、リーグアン2連勝を飾っている。

（ABEMA de DAZN／リーグアン）

