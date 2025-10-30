「スターバックス® MY RETREAT™ キャラメルマキアート」はいつまで？ どこで買えるの？

「スターバックス® MY RETREAT™ キャラメルマキアート」（冷温兼用）280ml ペットボトル 希望小売価格：240円（税別）

2025年10月7日（火）より発売中の「スターバックス® MY RETREAT™ キャラメルマキアート」は、自動販売機限定のペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス® MY RETREAT™」の第1弾ドリンク。思い思いの時間や場所でスターバックスのコーヒーを楽しめるよう開発された自動販売機限定の味わいです。

キャラメルをイメージした、やわらかな色合いのペットボトルが目印です。

スターバックスが厳選したコーヒーに、香ばしさと甘さを兼ね備えたキャラメルと、コクにこだわったミルクが加わって、キャラメルのやさしい甘さとミルキーな味わいがたっぷり楽しめる一杯になっています。寒い季節にぴったりの、心がほっと癒やされる甘さです♪

気になるカロリーは100mlあたり39Kcalなので、1本（280ml）約109Kcalになっています。自動販売機で見つけたらぜひお試しを！

■「スターバックス® MY RETREAT™ キャラメルマキアート」

発売日：2025年10月7日（火）

発売地域 ：全国 ※一部の自動販売機では、取扱いがない場合があります。

商品特設ページ：https://starbucks-rtd.jp/myretreat/



「スターバックス® WINTER COLLECTION™ ピーチティー with ハニージンジャー」はいつまで？ どこで買えるの？

「スターバックス® WINTER COLLECTION™ ピーチティー with ハニージンジャー」（ホット専用）280ml ペットボトル 希望小売価格：220円（税別）

「スターバックス® WINTER COLLECTION™」は、寒い季節に冬のカフェで過ごすような心あたたまる雰囲気と、ワクワクとした気持ちの高まりをコンセプトにした、ホット専用の冬季限定ペットボトルシリーズ。10月21日（火）から全国の「セブン-イレブン」限定で2種類のフレーバーが登場しました！

「スターバックス® WINTER COLLECTION™ ピーチティー with ハニージンジャー」は、ピーチカラーととろけるはちみつの黄色、アクセントのジンジャーをモチーフにしたイラストで、まさにドリンクの味を体現したかのようなパッケージが目を引きます。

ひと口飲んだ瞬間に、ふわーっと甘酸っぱいピーチの味わい。ほんのりジンジャーの香りがして、さっぱりとした後口です。ジューシーなピーチ味をしっかり楽しめるので、まるでジュースみたい！ 甘さと酸味の絶妙なバランスが心地よくごくごく飲めるおいしさです。

気になるカロリーは100mlあたり38Kcal。1本（280ml）約106Kcalになっています。心まで温まるような味わいで、寒さの増すこれからの季節のお供にぴったり…！



「スターバックス® WINTER COLLECTION™ ヘーゼルナッツホワイトモカ」はいつまで？ どこで買えるの？

「スターバックス® WINTER COLLECTION™ ヘーゼルナッツホワイトモカ」（ホット専用）280ml ペットボトル 希望小売価格：240円（税別）

「スターバックス® WINTER COLLECTION™ ピーチティー with ハニージンジャー」と同じく、全国の「セブン-イレブン」限定で発売中の「スターバックス® WINTER COLLECTION™ ヘーゼルナッツホワイトモカ」。紫色をアクセントに、ヘーゼルナッツのイラストがあしらわれたおしゃれなデザインに思わずときめきます。

スターバックス店舗のメニュー「ホワイト モカ」といえば、厳選されたコーヒーとまろやかなミルクに、やわらかな甘さのホワイトチョコレートの風味が広がる、冬の定番。そこに、香ばしいヘーゼルナッツを加えたのが、こちらのペットボトルです。

まろやか〜でヘーゼルナッツの風味がたっぷり。とろけるようなコク深さとやさしい甘さで、ひと口で虜になりました。…これはかなり好みの味わい♪ 「ホワイト モカ」好きはもちろん、ナッツ風味のラテ好きにはぜひ飲んでいただきたい…！

気になるカロリーは100mlあたり43Kcal。1本（280ml）約120Kcalになっています。この冬だけのぜいたくな味わいを思う存分体験してみて。



■「スターバックス® WINTER COLLECTION™ ピーチティー with ハニージンジャー」

「スターバックス® WINTER COLLECTION™ ヘーゼルナッツホワイトモカ」

発売日：2025年10月21日（火）

取り扱い店舗：全国のセブン-イレブン

※一部の店舗では、お取扱いがない場合があります。

商品特設ページ：https://starbucks-rtd.jp/wintercollection/



●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

