スターバックスのホリデーシーズン第1弾は、いつまで？

左から「ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ®」、「ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ」

今年のホリデーシーズンのテーマは、“JOYFUL MEDLEY - JOYでつながる -”！

2025年11月1日（土）から、「ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ®」と「ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ」の2種類のドリンクが発売されます。

冬の定番ブレンドティー「ジョイフルメドレー」は、ブラックティー、ウーロン茶、ジャスミンティーの3種のブレンドに、アプリコットの華やかな香りが特徴。今年はさらにミラベル（西洋スモモ）などの風味も加えられ、華やかさと奥深さがよりアップした味わいに。

今回発売される期間限定のフラペチーノやラテは、ストロベリーの果肉やムースが添えられることで、来たるホリデーシーズンにピッタリな”とろあま”なドリンクに仕上がっています。



商品名「ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ®」販売期間2025年11月1日（土）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がありますサイズ・価格Tallサイズのみ 687円（持ち帰り）、700円（店内利用）取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）商品名「ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ」（Iced / Hot）※ストロベリー果肉・果汁5％未満販売期間2025年11月1日（土）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格Short 570円〜、Tall 609円〜、Grande 653円〜、Venti® 697円〜（持ち帰り）Short 580円〜、Tall 620円〜、Grande 665円〜、Venti® 710円〜（店内利用）サイズShort／Tall／Grande／Venti®取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

一時的な欠品や、店舗ごとに材料がなくなり次第、販売終了となります。気になる方は早めに足を運んでくださいね。



「ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ®」は、どんな味？

「ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ®」は、「ジョイフルメドレー」をベースにしたフラペチーノに、ゴロっと果肉感を感じられるストロベリー果肉とホイップクリームを合わせたドリンク。華やかな香りのジョイフルメドレーと、ストロベリーの甘酸っぱさが調和し、いいとこどりなやさしい甘さで心をほぐしてくれる一杯です。

クリームの上には、フリーズドライのストロベリーもあしらわれ、見た目からもクリスマスらしさ満載！

別売のクッキー「ジョイフル クッキー トッピング」55円（店内利用／絵柄は選べません）は、リボン、スノーマン、くま、人形の4種類が用意されています。トッピングすると、よりかわいさがアップしますよ♪



「ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ」は、どんな味？

「ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ」は、3種の茶葉を抽出したティーラテに、なめらかな口どけのストロベリームースを合わせたフルーティーな一杯。「ジョイフルメドレー」の濃密な味わいに、ストロベリームースの香りと酸味が重なり合い、極上の“とろあま体験”ができること間違いなしです！

この季節だけのストロベリー×華やかなティーを合わせたフラペチーノ＆ラテで、一足早いクリスマス気分を味わってみてはいかが？



