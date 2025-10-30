アイドル声優天城サリーが主演する歌劇「千本桜〜令和間引刻〜」が30日、東京・新宿のスペースゼロで初日を迎えた。2011年にヒットしたバーチャルシンガー初音ミクが歌う「千本桜」をモチーフにしている。

「千本桜」はニコニコ動画では再生数1700万回、和楽器バンドのYouTubeの再生回数は1億5000万回となり、漫画、小説など幅広く展開。小林幸子、Adoなどの実力派歌手がカバーしている。

今回の舞台は、満開の桜の木の下で令和から大正（によく似た）時代へタイムスリップした初音未來（はつねみく）が「神憑（かみづき）特別桜小隊」に配属される学徒兵へと転生。「千本桜」を御神木とし「影憑」という闇の勢力から帝都・桜京を守るという物語が展開される。

初音未來を演じる天城は「学生時代から大好きだった『千本桜』の世界に初音未來役として入れるなんて心からうれしいです。ずっと大好きだったからこそ、どれだけいろんな方々に影響を与えてきた楽曲かも分かるので、本当に大切に演じさせていただきます。舞台で座長を務めるのは初めてなので、とても緊張していますが、この右も左も分からない感じが、急に令和から大正時代に飛ばされた未來に重ねられるのではと思って頑張りました」と話している。

11月3日まで。