10月29日、おのののかがInstagramを更新。娘の4歳の誕生日を報告した。

【写真】バースデーケーキを前にした娘のソロSHOTなども公開

おのは、自身のInstagramアカウントにて、「4歳のお誕生日」「生まれてきてくれて、ありがとうすぎる。」などとコメントし、4歳を迎えた娘を祝福した。

あわせて、バルーンで飾られた華やかな空間で娘にキスをするように唇を尖らせている写真や、「アラジン」に登場するジャスミンを模したバースデーケーキ、ポテトグラタンやステーキなどが並ぶ食卓の写真を公開。

この投稿に対し、ファンからは、「ほっこり可愛いママ＆娘ちゃん」「ママに似て美人さん」「大きくなりましたね」「2人とも可愛すぎる」「成長早いな〜」といった反響があった。

おのは、2020年9月に塩浦慎理選手（水泳）と結婚したことを発表。2021年11月には第1子となる女の子が誕生したことを報告した。SNSでは、家族でのお出かけや娘の様子などを積極的に発信している。

画像出典：おのののかオフィシャルInstagramより