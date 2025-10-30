¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤ÏÌ¤¤À228Ê¬¤Î¤ß¡¡¥Ê¥Ý¥ê¤ÏÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥á¥¤¥Ì¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ËºÆÄ©Àï
¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥®¥ë¥â¥¢¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¶¥ó¥Ü¡¦¥¢¥ó¥®¥µ¤È¶áÇ¯¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Ý¥ê¡£
ÆÃ¤Ë¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤Î³èÌö¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë12¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥»¥ê¥¨A¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥ê¡¼¥°MVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥Ê¥Ý¥ê¤À¤¬¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¥×¥ì¥ß¥¢¤«¤é¤ÎÁª¼ê³ÍÆÀ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¤¥Ì¡¼¤Ï¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¡¼¥°Á°À¯¸¢¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤È¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à¸½ÂÎÀ©¤Ç¤Î½øÎó¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢25-26¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¹µ¤¨¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤Ï228Ê¬¡£3»î¹ç¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¡£
¥Ê¥Ý¥ê¤ÏÃæÈ×¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¶¥ó¥Ü¡¦¥¢¥ó¥®¥µ¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ÇÌó1¤«·î´Ö¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤ÎÂåÌò¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¥á¥¤¥Ì¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£