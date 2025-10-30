２９日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」では、「思春期子育てお悩みＳＰ」をテーマに思春期の子どもを持つタレントらが出演してトーク。女優の酒井美紀（４７）のエピソードにいとうあさこが涙する場面があった。

長男に「保護者会とかは絶対来ないでと言われる」と話した酒井が「高校生になって、変化が出てきていて」と最近の出来事を明かした。

現在、舞台「ハリー・ポッター」に出演中の酒井。「息子が『ハリー・ポッター』大好きで、見に来たら？ と誘ったんですが、絶対行かないって言ってて。でも、私の両親が来る日に誘ってみたら、『しょうがねえな』って嫌々な雰囲気を出しながら見に来てくれたんですね。終わった後に一緒に帰っていたら『悔しいけど、すごい良かった』って言ってくれて」と、長男の様子を話すと、聞いていた、いとうが思わず涙。

ＭＣの上田晋也から「なぜ、おまえが？ 酒井さんが思い出して涙するならわかるけど」と突っ込まれると、いとうは「感動したよね？ なんで感動しないかな」と返していた。

酒井は１７歳で出演した１９９６年のフジテレビ系ドラマ「白線流し」で注目を集め人気女優に。０８年に４歳年上の医師と結婚し、１０年３月に長男を出産した。育児と仕事をこなしながら１９年に大学院進学。２１年には菓子メーカー「不二家」の社外取締役に就任したことでも話題になった。