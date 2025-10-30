Æü´Ú¡¢¼óÇ¾Áê¸ß±ýÍè¤Î¿ä¿Ê¤Ç°ìÃ×¡¡·ü°Æ´ÉÍý¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤ò³ÎÇ§
¡¡¡Ú·Ä½£¶¦Æ±¡Û¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï30Æü¡¢Ë¬ÌäÀè¤Î´Ú¹ñÆîÅìÉô·Ä½£¤ÇÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È½é¤á¤Æ²ñÃÌ¤·¡¢¼óÇ¾¤ÎÉÑÈË¤ÊÁê¸ß±ýÍè¡Ö¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¡×¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£Î©¾ì¤Î°Û¤Ê¤ë½ô·ü°Æ¤òÁÐÊý¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê´ÉÍý¤·¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤òÌ¤Íè»Ö¸þ¤Ç°ÂÄêÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤â³ÎÇ§¡£¸½²¼¤ÎÀïÎ¬´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤ò´Þ¤á¤¿3¥«¹ñÏ¢·È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£
¡¡Æü´ÚÎ¾¹ñ¤Ïº£Ç¯¡¢1965Ç¯¤Î¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤«¤é60¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¡£Î¾¼óÇ¾¤Ï´Ø·¸²þÁ±¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï²ñÃÌËÁÆ¬¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ¤Íè»Ö¸þ¤Ç°ÂÄêÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í±×¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÆü´Ú¤Ï¸ß¤¤¤Ë½ÅÍ×¤ÊÎÙ¹ñ¤À¡£Æü´Ú¡¢Æü´ÚÊÆÏ¢·È¤Î½ÅÍ×À¤Ï°ìÁØÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Íû»á¤Ï¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤äÄÌ¾¦´Ä¶¤¬·ãÊÑ¤¹¤ëÃæ¤ÇÆü´ÚÎ¾¹ñ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£ÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡Ö³ÊÊÌ¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¿´¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Î¾¼óÇ¾¤ÏÃæ¹ñ¡¢ËÌÄ«Á¯¡¢¥í¥·¥¢¤Î´Ø·¸¶¯²½¤ò´Þ¤àÃÏ°è¾ðÀª¤Ê¤É¤â°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£