【天才現る】パパ見知り・帰省での人見知り対策→ママの工夫に6千いいね「おもろすぎｗ」【ママリ】

見慣れてもらうため！パパと祖父母の写真を壁に

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ももちゃん ☺︎🦖🕓m(@12h_26m)さんの投稿です。お子さんの人見知りに困っている…という方も中にはいるのではないでしょうか。生後4か月の息子さんを育てるももちゃんさんは「パパ見知り&帰省のじーじばーば見知り対策本部設置しました」と、あるユニークな方法を投稿。子育て中の方から「いい作戦」と反響が寄せられました。

お子さんの人見知りに困っている…という方も中にはいるのではないでしょうか。祖父母や家族に慣れてほしいけれど、遠方でなかなか会うことが難しい場合もありますよね。できれば会ったときには、お互いに楽しい時間を過ごしてほしいものです。





生後4か月の息子さんを育てる・ももちゃん☺︎🦖🕓m(@12h_26m)さんは「パパ見知り&帰省のじーじばーば見知り対策本部設置しました」と、あるユニークな方法を投稿。子育て中の方から「いい作戦」と反響が寄せられました。手軽に試せるその方法とは…？

©12h_26m

パパ見知り&来月の帰省のじーじばーば見知り対策本部設置しました‼️‼️‼️👶



「あれ❓見慣れた顔だな❓どこかでみたぞ❓」を期待したいところです.....

ももちゃんさんが、家族への人見知り対策に選んだのは「家族写真で見慣れてもらう」という内容。息子さんも写真に一緒に写っていることで、より仲良しな人だと伝わるかもしれませんね。直接ではありませんが、見慣れた顔だな？と効果が期待できそうないいアイデアです。



この投稿には「これは効果あると思います」「うちの子は祖父母の写真を見て『じいじ、ばあば』と言っている😄」「(自分の場合は)毎週テレビ電話をしている」と、経験を持つ方からのコメントも寄せられていました。



テレビ電話ができる環境であるなら、それも良さそうですよね。人見知り対策に、壁に家族写真を貼るアイデアが素晴らしい投稿でした。今後の結果が楽しみですね！

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）