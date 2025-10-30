30日（木）は全国的に晴れましたが、秋の天気は変わりやすいです。

31日（金）ハロウィーンの夜は、東日本や東北の太平洋側で激しい雨の降るところがありそうです。

予想天気図です。31日は、北海道に寒冷前線が進み、南海上の前線上に低気圧が発生して東に進むでしょう。北からと西からと雨が降り出しそうです。

南の低気圧は1日（土）にかけて急速に発達し、いわゆる「爆弾低気圧」となりそうです。雨だけではなく、風も非常に強く吹くでしょう。

1日は北日本で暴風が吹いて、大荒れの天気となりますので、警戒が必要です。

雨雲の予想です。

このあと北日本と西日本から雨が降り出してくるでしょう。特に西日本の雨雲は大きくまとまりながら発達しそうです。31日夕方から夜には、東海、関東、東北の太平洋側で激しい雨の降るところがあるでしょう。

そして、31日夜以降、低気圧が急速に発達しますので風も強まりそうです。1日は北日本の太平洋側を中心に大荒れとなりそうです。

予想雨量は31日夕方から1日夕方までの多いところで、北海道、東北、関東甲信で100ミリ、最大瞬間風速は1日は北海道や東北で35メートルとなっています。暴風や高波、北海道は高潮にも警戒が必要です。