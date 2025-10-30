JRAは、フランスのアレクシ・プーシャン騎手とイギリスのトム・マーカンド騎手に対し、短期騎手免許を交付することを発表した。両騎手は11月から年末にかけて日本で騎乗する予定となっている。

A.プーシャン騎手の免許期間は11月1日（土）から12月29日（月）まで。2000年9月11日生まれで、フランスを拠点に活躍。2024年シーズンは895戦123勝を挙げ、リーディング3位にランクインするなど、近年急成長を遂げている。主なG1勝ちは仏2000ギニー、ガネー賞、イスパーン賞、ロートシルト賞、ジャンロマネ賞など国内外で多数。今回が初の日本参戦となる。身元引受調教師は田中博康（美浦）、契約馬主は吉田和美氏。

【愛チャンピオンS】マーカンド「一完歩ずつ伸びてくれた」英エコノミクスが4連勝

欧州トップジョッキー来日の季節到来

一方、T.マーカンド騎手の免許期間は11月8日（土）から12月28日（日）まで。1998年3月30日生まれで、これまでに日本でも複数回短期免許を取得。通算408戦57勝（重賞0勝）の実績を持つ。2024年には英コロネーションステークスや愛チャンピオンステークスなどを制し、2025年も英セントレジャーやカドラン賞でG1勝利を挙げている。身元引受調教師は宮田敬介（美浦）、契約馬主は有限会社シルクレーシング。

ともに欧州のトップジョッキーとして実績を重ねてきた両騎手。秋のJRA重賞戦線でもその手腕に注目が集まりそうだ。