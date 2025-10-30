¥¥ó¥×¥ê¹â¶¶³¤¿Í¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Î¡È°¦¤¢¤ëÈ¯¸À¡É¤Ë¥¢¥ó¥µ¡¼¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¡×¡Ú¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/30¡ÛKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù Âç¥Ò¥Ã¥ÈÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·² ÅÐÃÅ»þ¤Î»Ñ
ËÜºî¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡ÖÉã¤ò¤âÎ¿¤°¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿²èºÍ¤ò»ý¤Á¡¢Éã¡¦ËÌºØ¡Ê±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡Ë¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¿ô¾¯¤Ê¤¤½÷À¤Î³¨»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤Ì¤¤¤¿Àè¶îÅª¤Ê½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦³ë¾þ±þ°Ù¡ÊÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ë¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï±ÊÀ¥¤ÈÂç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄ¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
±þ°Ù¤ÎÍ§¿Í¤ÇËÌºØ¤ÎÌç²¼À¸¡¦Á±¼¡Ïº¡Ê·ÌºØ±ÑÀô¡Ë¤ò±é¤¸¤¿¹â¶¶¤Ï¡Öº£Æü¤Ï³§¤µ¤ó¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¡Ù¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ÀèÆü¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ç½ÐÀÊ¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉñÂæ°§»¢¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹ß·¤Î¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢³¤¿Í¡×¤¤¤¸¤ê¤Ë¥¢¥ó¥µ¡¼¡£¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢ÅÐÃÅ¤Ç¤¤º¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¤Î¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ·ÈÂÓ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢³¤¿Í¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡£°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î°¦¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥µ¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Ä¹ß·¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
±ÊÀ¥¤äÄ¹ß·¤È¤Î¶¦±é¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤Ë¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤Î´°À®¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¼Çµï¤Ã¤Æ±é¤¸ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¡¹¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¿ÍÀ¸¤È¤«¹Í¤¨¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´ÖÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Ìò¤Î¸å¤í¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¬¡¢°ìÈÖ±ð¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤«¡¢¿Í´ÖÌ£¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖÌò¤òºî¤Ã¤Æ¡¢´°Á´¤Ë¼«Ê¬¤ò°ìÃ¶ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢²¿¤«¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹â¶¶¤òÂç»ö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤ª¼Çµï¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤ËÌºØ¤µ¤ó¤Î±ü¤Ë¸«¤¨¤ë±ÊÀ¥¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢±þ°Ù¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤Ë¸«¤¨¤ëÄ¹ß·¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¹â¶¶³¤¿Í¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Ë¥¢¥ó¥µ¡¼
¢¡¹â¶¶³¤¿Í¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¦±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È
