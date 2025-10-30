全長5.3m！ 三菱の「黒すぎる本格モデル」 本格4WD×トルク「47kgf」エンジンのパワーマシン「トライトン」の特別仕様車「ブラックエディション」どんなモデル？

黒基調の力強い印象を与える特別仕様車「ブラックエディション」

2025年9月25日、三菱は「トライトン」の特別仕様車「ブラックエディション」を発表しました。

トライトンは、1978年に「フォルテ」のモデル名で登場し、「ストラーダ」、「トライトン」とネーミングを変えながら、これまでに約580万台以上が生産された三菱の代表的な車種です。その高い走行性能と積載能力により、世界中で高い評価を得ています。

「黒」仕様でめちゃ精悍に！ 三菱の新「四輪駆動車」に注目！

現行モデルのボディサイズは、全長5320-5360mm×全幅1865-1930mm×全高1795-1815mm、ホイールベース3130mm。乗車定員は5名で、広々とした室内空間を提供します。

エクステリアは、彫りの深いフロントフェイスと力強いボディサイド、シンプルで無駄のないリアデザインが特徴です。

一方、インテリアには上質な素材が使用され、フロントもリアも体をしっかりと支えるシート設計が施されています。これにより、オフロード走行でも安心して乗ることができます。

パワートレインは、2.4リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジンが搭載され、最高出力204PS（150kW）を3500rpmで発揮します。

最大トルクは、470Nm（47.9kgf・m）で、1500から2750rpmの広い回転域で力強い走行性能を提供します。

トランスミッションは、6速スポーツモード付きATが組み合わされています。

また、駆動方式は4WDで、WLTCモードでの燃費は11.3km／Lとなっています。

さらに、衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱警報、全車速追従型クルーズコントロールなどの先進技術が標準装備されているなど、安全装備も充実しています。

では、新しく発表された特別仕様車「ブラックエディション」はどういった仕様なのでしょうか。

最大の特徴は、エクステリアの随所にブラックアクセントが施されている点です。

フロントバンパーガーニッシュ、フォグランプベゼル、ドアハンドル、リアバンパーなどがブラックメタリックで統一され、精悍で力強い印象を与えるよう仕立てられています。

さらに、ルーフレールや18インチアルミホイール、サイドステップもブラック仕上げにされ、全体的に統一感のあるデザインが魅力です。

ボディカラーは、「ジェットブラックマイカ」、「ホワイトダイヤモンド」、「グラファイトグレーメタリック」の3色が用意されています。

また、ブラックエディションは、ベーシックグレード「GLS」をベースにした特別仕様車でありながら、上質な装備とデザインが施されています。

ブラックエディションは、ブラックアクセントが加わった精悍なエクステリアや、安全装備の充実、日常的な使用にも配慮された仕様が特徴です。

アウトドアやアクティブなライフスタイルを重視するユーザーにとって、魅力的な選択肢となるモデルとなっていくと考えられます。

なお、価格（消費税込み）は509万8500円でベースとなったGLSに対して11万円高、2025年11月6日から全国の販売店にて発売されます。