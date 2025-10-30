カワイイから超高級ホイールまで！ マルカサービス「MID」ブランドの魅力を体感展示 カスタムデザインで広がるホイールの可能性

フルオーダーカーボンホイール「エレメント シックス」が見どころ！

アルミホイールの総合メーカーとして知られるマルカサービスは、東京ビッグサイト（東京都江東区）で2025年10月30日〜11月9日（一般公開は10月31日から）に開催される「ジャパンモビリティショー2025」に出展しています。開幕前日の29日には報道陣向けのプレスデーが行われ、同社が展開する「MID（Maruka Intelligent Design）」ブランドの多彩なホイールが披露されました。

マルカサービスのブースは西展示棟のW3101

マルカサービスのブースは、オレンジを基調とした鮮やかなデザインで、中央にはTVCMの世界観を再現した大型オブジェを設置。ベルトコンベヤーに載せたホイールとイメージモデルの映像演出が連動し、ブランドの持つ遊び心と創造性を印象的に表現しています。会場内には、MIDブランドの歴史や技術を紹介するパネルも設けられ、来場者がホイールの造形美や質感を間近で体感できる内容となっています。

【写真】足元カッコよく！ さまざまなホイールをイッキ見！

改めて、MIDのことにも触れておきましょう。MIDは、マルカサービスが「デザインと性能の融合」を掲げて展開する主力ブランドです。スポーツ志向の「RMP」シリーズ、SUV・4×4向けの「NITRO POWER」、ストリートスタイルを意識した「VERTEC ONE」など、ジャンルごとに個性をもったサブブランドを展開しているのが特徴です。

どのモデルにも共通しているのは、車種ごとのフィッティング精度の高さと、安心して使用できる強度設計、そして日本の道路環境に合わせた品質の良さです。デザイン性だけでなく、安全性や機能性を重視した“信頼できるホイールブランド”として、多くのユーザーから支持を集めています。

今回のブースでは、アウトドアブランド「DOD」とコラボレーションした特別モデル「ウシャリン」と「ウシャリントバリ」も展示されました。キャンプや車中泊などのアウトドアシーンにぴったりのデザインで、DODらしい遊び心あるネーミングも話題を呼んでいます。MIDが提案する「クルマを通じたライフスタイルの楽しみ方」が、より広い層に伝わる展示となっています。

そして、ブースの中でもひときわ注目を集めていたのが、理想を形にするフルオーダーデザインホイール「MID Exclusive（エムアイディーエクスクルーシブ） ELEMENT SIKTH（エレメント シックス）」です。

完全オーダーメードで製作されるこのモデルは、リムの素材にカーボンを採用し、1本あたり100万円からという超高級モデルとなっています。カーボンの網目模様やカラーリング、そしてリム形状などを自由にカスタマイズできるため、まさに“世界でひとつだけ”のホイールを作ることができます。

現在は23インチのみの展開ですが、2025年の販売開始以来、最高レベルのドレスアップを求めるユーザーから高い人気を得ていると言います。

マルカサービスのブースは、西展示棟3ホール（ブース番号W3101）です。ホイールというプロダクトの枠を超え、「走り」「デザイン」「ライフスタイル」を融合させた展示内容は、同社の技術力と提案力を象徴するものとなっています。