「絵画の様に美しい!！」森香澄、ふんわり美ボディ“大胆露出”のランジェリー姿に反響続々「エグぃ！」「おしり綺麗すぎる」「神すたいる」
タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）が29日、自身のインスタグラムを更新。自身がモデルを務めた『ピーチ・ジョン』冬の新ビジュアルの撮影ショットを披露し、そのランジェリー姿に「ワーオ！」「身体のラインがとっても綺麗」「ビューティフルセクシー」「絵画の様に美しい!!」などと称賛の声が相次いでいる。
【写真多数】「絵画の様に美しい!！」「おしり綺麗すぎる」Tバッグランジェリーで美ヒップまぶしい森香澄
投稿では「PEACH JOHN Holiday Collection」とつづり、6枚の写真をアップ。スポーティーからレースなどを施した妖艶なデザインなどさまざまなタイプを着こなし、ふんわりとした美バストやボディラインを惜しげもなく披露。Tバッグスタイルのランジェリーではヒップラインを大胆露出している。
美ボディまぶしい写真の数々に、コメント欄にはほかにも「エグぃ！」「めっちゃ刺激的」「おしり綺麗すぎる」「最高にキレイですね とくににヒップラインは、芸術です」「本当にパーフェクトですね」「やっぱりあざとくてすよぎる！」「もうさそのまま写真集にしてぇ〜」「神すたいる」など、さまざまな声が寄せられている。
