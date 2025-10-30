ヴェレダのクリスマスコフレ2025登場♡植物の恵みで包む「Herbal Hug」コレクション
オーガニックコスメブランド「ヴェレダ」から、心も体も包み込むようなクリスマスコフレ2025が登場します♡ 今年のテーマは「Herbal Hug」。植物の温もりと天然精油の香りが、まるでハーブの抱擁のようにやさしく広がる特別なボディケアセットです。大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりな3種類のギフトが揃いました。
ヴェレダ クリスマスコフレ「Herbal Hug」登場
ヴェレダが提案する2025年のクリスマスコフレは、植物の恵みを感じながら心と体を癒すボディケアがテーマ。
10月31日より全国発売される「Herbal Hug」コレクションは、香り・質感・心地よさを重視した3種類のギフトセットを展開します。
100年以上植物と歩んできたヴェレダならではの知恵が詰まった、やさしい時間を届けてくれるラインナップです。
【マイメロディ×マジアボタニカ】限定コラボ♡乾燥知らずの秋冬肌へ
自然の香りで癒しを♡3つのボディケアギフト
ヴェレダ ホワイトバーチ フォレスト ギフト
価格：4,950円
森林浴のように穏やかな香りに包まれるセット。ホワイトバーチ ボディオイル（100mL）と、モミ・ローズマリーのバスミルク（各20mL）が入った、肌を引き締めながら深呼吸したくなるような癒しのひとときを演出します。
ヴェレダ オイル＆バスミルク ギフト
価格：2,530円
人気のボディオイル3種（ホワイトバーチ、ラベンダー、アルニカ／各10mL）と、ラベンダー・シトラスのバスミルク（各20mL）をセット。気分や目的に合わせて、日々のボディケアを楽しめます♪
ヴェレダ ハンドクリーム ギフト
価格：2,200円
ざくろ、ヒッポファンフルーティのハンドクリームに、スキンフード（各10mL×2本）をセット。乾燥する季節にうれしい、香りもうるおいも持ち歩けるコフレです♡
植物の力で心を満たすホリデーケア
寒い季節にぴったりなヴェレダのクリスマスコフレは、香り・テクスチャー・パッケージすべてが癒しのひとときをもたらします。
大切な人への贈り物や、自分への“おつかれさま”ギフトとしてもおすすめ。
植物の力を感じる「Herbal Hug」で、心まで温まる冬を過ごしてみてはいかがでしょうか♡