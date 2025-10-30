【港区】今週末、子連れに最適な国際交流イベント開催！ ポルトガル、カタールなど世界各国の食べ物も
11月1、2日に東京都港区の赤坂サカス広場にて開催される国際交流イベント「Minato Blossom Festa 〜みなとでつなぐ世界の輪〜」。世界各国の文化に触れつつ、多文化共生の一翼を担う機会です。
異なる文化や人々が集い、それぞれの背景を尊重し合う「多文化共生社会」の実現を目指す、まさに体験型の祭典。地元住民はもちろん、区外の方や観光でも満喫できる内容となっています。参加無料なので、気軽に足を運んでみるのがおすすめです。
また、雨天決行のため、天気が不安定でも安心して予定を立てられます。子ども連れ、友人グループ、カップル、一人旅まで幅広くおすすめできるイベントです。ぜひ、異国の雰囲気を感じてみてはいかがでしょうか。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
世界の文化を体験！ 注目ポイント同イベントにはポルトガルやカタール、スロベニアなど16カ国の大使館が参加し、多彩な食べ物や民芸品などを販売します。また舞台では、民俗舞踊や伝統音楽の演奏が楽しめます。開催時間は11時〜16時30分まで。雨天決行、荒天中止です。会場は港区赤坂5-3-6（赤坂サカス広場およびその周辺）とのこと。
参加前に知っておくと得するポイント特に「食」「雑貨」「ステージ」の3つの要素がポイント。世界各国の食べ物ブースでは、普段触れない味に出会えるチャンスです。民芸品の販売では手作りの雑貨や伝統工芸品を購入でき、帰宅後も旅気分が続くことでしょう。
