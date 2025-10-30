道なき道を爆走しよう。

Vツインエンジンでドコドコ走るアメリカンバイクの代名詞ハーレーダビッドソン。しかし、電動バイク「LiveWire」が誕生し、さらに独立ブランド化したことで新たなハーレーのイメージが付いたと思います。

125ccの電動ミニバイク

そのLiveWireから、今度は125cc相当の電動バイク「S4 Honcho」がお目見えします。無骨なデザインでオフロードもガンガン攻められる多目的。アクセルを開くとドンと発進する、電動ならではのインスタントトルク仕様です。

バッテリーパックは、シートを起こすと2つセットできるのがユニークです。それと公式サイトに「Reverse」の文字があるので、後退用ギアがあると思われます。

クラッチレバーはナシ？

ほとんどの写真は左手側にクラッチレバーがないので、ブレーキは右手だけ？ というのが気になります。でも、公式サイトの動画では、左手にもレバーがあるんですよね。また右足にブレーキペダルは見当たらず、ステップだけに見えます。まだ発売前なので、本物を見ないと分かりませんけどね。

それらの謎は、11月6日に始まる世界最大の二輪車展示会「EICMA 2025」で明らかになるでしょう。

最近多いミニバイク

この感じのミニバイクは電動になったスズキ「バンバン」や、ホンダ「Dax」、「モンキー」と同じテイストを感じますね。街中でもチョイ乗りから、週末にアウトドアで野山を駆け巡るのにも使えます。

Image: LiveWire

「S4 Honcho」にハーレーダビッドソンらしさはありませんが、一応DNAを受け継いでいるので気になる1台です。2026年春にヨーロッパでの発売を予定しています。

