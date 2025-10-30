横浜に「不二家」のプレミアムブランド誕生！ 限定“エコバッグ”がもらえるキャンペーンも実施
「不二家」のプレミアムブランド「西洋菓子舗 不二家」が、10月31日（金）から、神奈川・横浜市にあるFOOD＆TIME ISETAN OFUNA1階にオープンする。
【写真】かわいい〜！ オープン記念の「福袋」や購入特典「エコバッグ」も
■ここだけの限定スイーツが登場
今回オープンする「西洋菓子舗 不二家」は、明治43年に横浜元町で創業した当時の“不二家洋菓子店”をオマージュし、「不二家」の歴史と挑戦を詰め込んだプレミアムブランド。
OFUNA店には、ここでしか買えない限定スイーツ「洋菓子屋さんの苺大福」が登場。もちもちの求肥でスポンジ、ミルキークリーム、国産苺を丸ごと1個包んだ、まるでショートケーキのような大福に仕上げている。
また、定番商品の「ペコちゃん人形焼」や「プレミアムミルキーバターサンド」、「復刻 手提げミルキー」、「ミルキー缶（レトロペコポコデザイン）」などが展開されるほか、詰め合わせBOXも販売される。
さらに、オープン記念企画として、ペコちゃん人形やお菓子を詰め合わせた福袋「PEKO 75th Happy Bag in OFUNA」も用意。加えて、店舗で3000円（税込）以上購入した人には、数量限定の「オリジナルエコバッグ」がプレゼントされる。
