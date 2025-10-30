º´Ìî¾½ºÈ¡¢¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¤Ç²Î¾§¡¡¥Ï¡¼¥É¥ë¾å¤¬¤ê¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç½ÐÍè±É¤¨¡Ö130ÅÀ¡×
¡¡A¤§! group¤Îº´Ìî¾½ºÈ¤¬30Æü¡¢Âçºå¡¦¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¡Ê11·î7Æü¸ø³«¡Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÅÀÅô¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿ºîÉÊ¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¤Î¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¡Ä¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëº´Ìî¾½ºÈ
¡¡º£ºî¤Ï¤¤¤·¤¤¤·¤ó¤¸»á¤Ë¤è¤ë¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¤¬±Ç²è²½¡£²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡È¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤òº´Ìî¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤¬¶á¤Å¤¡Ö¤Ê¤ó¤«¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤È¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¡¢¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥É¥¥É¥¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿º´Ìî¡£
¡¡Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥Á¥«Ìò¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¤Ï¤¸¤á·àÃæ²Î¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤È¤ÎÏÃÂê¤Ë¡Ö¤â¤¦Á´¶Ê¤¹¤Ð¤é¤·²á¤®¤Þ¤¹¡£atagi¤µ¤ó¤Îºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿²»³Ú¤¬¡×¤È²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤¿atagi¤ò¾Î»¿¡£¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Î²Î¾§ÎÏ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡atagi¤¬²Î¾§¤·¤¿¥Ç¥ª²»¸»¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦¤½¤ì¤¬120ÅÀ¤Î²Î¾§¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤È¤«²»¶Á´ÆÆÄ¤È¤«¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇËÍ¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡×¡Ö¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤È¤·¤Æ120ÅÀ½Ð¤¹¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡©¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤Ë¡Ö130ÅÀ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¹¤«¤éÍèÇ¯2·î28Æü¤Þ¤Ç´ÛÆâ³°¤ò¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÁõ¾þ¤¹¤ë¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹ Å·¶õ¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó 2025¡×¤ò¼Â»Ü¡£³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë16³¬¤Î²°³°Äí±à¤ÇÅÀÅô¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º´Ìî¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤È¡¢¼þ°Ï¤Î¼ùÌÚ¤¬¸÷¤êµ±¤¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
