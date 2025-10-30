俳優のつるの剛士（50）が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「スーパー戦隊シリーズ」の終了を嘆いた。

つるのは「…1975年から50年、全力全開でともに戦ってきたのに。。」とつづったもの。

つるのは1997年〜98年に放送された「ウルトラマンダイナ」の主人公のアスカ・シン役を務め、2021年から22年に放送された「機界戦隊ゼンカイジャー」のオープニング曲「全力全開！ ゼンカイジャー」の歌唱も担当している。「スーパー戦隊シリーズ」がスタートしたのと同じ1975年生まれとあり、主題歌発表の時には「僕の人生とぴったり同じ！」と喜びを表していた。

ウルトラマンシリーズは来年で60周年を迎える。一方、テレビ朝日系で放送されている特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」は現在の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を最後に終了することが30日、関係者への取材で分かったもの。1975年開始の第1作「秘密戦隊ゴレンジャー」から半世紀の歴史に幕を下ろす。

この投稿を見た人からも「半世紀、ありがとうスーパー戦隊……！」「確かにウルトラシリーズとはいつもライバルでしたよね」「ヒーローの垣根を超えて戦ってきたのに、、残念ですね。。」「大切な日本の文化だと思います。残念です…」「まじかよ」「子ども達は何を目指していけばいいのでしょう」などの声が寄せられた。