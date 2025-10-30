【釜山（韓国南部）＝池田慶太、照沼亮介】米国のトランプ大統領と中国の習近平（シージンピン）国家主席は３０日、韓国・釜山で首脳会談を行った。

中国商務省は会談後、レアアース（希土類）の輸出規制強化を１年間延期すると発表した。これに対し、トランプ氏は合成麻薬フェンタニルの米国流入を理由とした対中追加関税を１０％引き下げる方針を示し、世界経済を混乱させる米中の貿易摩擦はひとまず緩和することになった。

米中の対面での首脳会談は、第２次トランプ政権の発足後初めて。会談は釜山の韓国空軍施設内で約１時間４０分にわたって行われた。

中国商務省などによると、レアアースの輸出規制強化は１年ごとに延長するかどうかを協議する。トランプ氏は会談後、レアアースについて「問題は全て解決した」と述べた。中国は輸入を停止していた米国産大豆などの農産物の大量購入を再開する。トランプ氏によると、中国は米国産エネルギーの購入も始める。

トランプ政権は現在、中国に対し、１０％の「相互関税」に加え、中国が原料の輸出国であるフェンタニルの米国流入を理由に２０％の追加関税を課している。トランプ氏は会談後、「即時発効で２０％から１０％になる」と表明した。米国が９月下旬に発表した半導体製造装置に関する輸出制限の強化も１年間凍結する。

米中は、互いの国で建造された船舶の寄港に対する追加の港湾使用料も１年間凍結することで一致した。

トランプ氏は会談後、米国に帰る大統領専用機で記者団に対し、「素晴らしい会談だった。彼（習氏）は偉大な指導者だ」と述べ、トランプ氏が来年４月に訪中し、その後に習氏が訪米することで合意したことを明らかにした。中国国営新華社通信によると、習氏は会談で「互いに報復する悪循環に陥ってはならない」と述べ、米国と協議を続ける姿勢を示した。

一方、ウクライナ情勢について、トランプ氏は「長い時間、話し合った」と述べたが、ロシア産の原油輸入停止は「議題にならなかった」と語った。中国が「核心的利益の中の核心」と位置づける台湾問題も議論しなかったとしている。

会談には、米国側はルビオ国務長官、ベッセント財務長官、ラトニック商務長官らが同席。中国側は中国共産党の蔡奇（ツァイチー）中央書記局書記（政治局常務委員）や王毅（ワンイー）外相（共産党政治局員）、何立峰（フォーリーフォン）副首相らが出席した。トランプ氏と習氏はアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせて訪韓していた。