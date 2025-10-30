モデルやタレントとして活躍する佐藤栞里が披露したコスプレ姿に注目が集まっている。

３０日までにインスタグラムに「ハッピーハロウィン」と書き出すと、「先日、ブランチ恒例の仮装生放送にて『ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ』湘北高校バスケ部マネージャー彩子さんに扮しました」とつづり、ジャージーに赤いキャップを後ろに被ってバスケットボールを持ったコスプレ姿を披露した。

さらに「この仮装ができるまでには長い道のりがありまして ひとり感慨深い時間を過ごしておりました」と振り返ると「奇跡の湘北キャップ．．．！笑 もしよければ、あちぇとぺぺ聴いてみてください （心配しながら見守ってくれていたリスナーさんありがとう）」とつづった。

続けて「大好きな憧れのミャクミャク様ともお写真撮れました！ 可愛すぎるるるるーーー 礼ちゃん最高だっ！」と、ミャクミャクに扮したお笑いタレント・丸山礼との２ショットも公開した。

この投稿には「なんて完成度」「似てる」「彩子さんそっくりです」「めちゃそっくり」「彩子さんにしか見えない」「とってもお似合いでかわいいです」「お！綾ちゃーーーん」「髪長いのもかわいいね」「実写版はシオリチャンに決定です！！！」といったコメントが寄せられている。また、丸山も「可愛さ増し増しツヤ多めいっちょあがりぃ！な お似合いすぎビジュごっちゃんです！」とリアクションしている。