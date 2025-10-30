スカバンド「東京スカパラダイスオーケストラ」バリトンサックスの谷中敦が３０日、大阪・ＦＭ８０２「アコムＳｏｍｅｔｈｉｎ釻Ｎｅｗ」に出演した。

アーティストを毎月１組ピックアップして紹介する同番組。谷中はこの日が最後の出演だった。今日のトークテーマは「今だから言える感謝している人」だった。

テーマを聞いた谷中は「いっぱいありすぎて感謝しかないもん。大昔まで振り返って感謝してる人って…」と迷った様子だったが、自身が大学生の頃に便利屋のバイトをしていたときのことを明かした。

その特殊な業務内容ゆえに、バイト代は時給ではなかったようで「バイト代をいくらにするか判断が難しい。でも、その便利屋のバイトのミウラさんって方がすごく音楽好きな方で、いつも俺にだけは（バイト代について）聞いてくれてたの。『谷中くん、今日いくらにしようか』って。他の人には聞かなかったけど、俺にだけは聞いてくれて、交渉してたんです。『いや〜、谷中くんには尻の毛まで抜かれちゃうな』とか言われながら、ちゃんと払ってくれてたの。毎回」と振り返った。

肉体労働のほか便利屋の仕事もこなしたことで、お金をためることができたという。

「ためたお金を使って、５０万円くらいのバリトンサックスを買えたんです。バリトンサックスを買ったことによって、今につながってると思うので、ミウラさんには感謝しかない」と語った。