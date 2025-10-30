美しい地球を背景に浮かぶ宇宙船。画面左下から伸びるロボットアームが徐々に宇宙船へと近づいていきます。



これは30日未明に行われたJAXA宇宙航空研究開発機構が開発した新型補給機とISS＝国際宇宙ステーションとのドッキング作業。



ISSからロボットアームを操作し補給機を捕まえる役目を担っているのが、南佐久郡川上村出身の宇宙飛行士油井亀美也さんです。





10月26日に地球から打ち上げられ、30日、ISSに到着した無人の補給機「HTV-X」。これまでISSへの物資を輸送してきた「こうのとり」の後継機にあたり、輸送能力はこれまでのおよそ1.5倍。それだけでなく、打ち上げ前の準備時間が短くなり、24時間前までの物資の積み込みが可能に。より鮮度の高い食料品も届けることができるようになりました。油井さんはこの進化した補給機の試験にも参加するなど深く関わっていて、以前からこのタスクを心待ちにしていました。宇宙飛行士油井亀美也さん 今年6月「一番の楽しみはHTV-Xくんですかね」「到着したら涙が出ちゃうんじゃないかなと」こう語っていた油井さん。30日自らロボットアームを操作し、いよいよ補給機をキャッチへ。補給機側の白い横棒が画面の真ん中になるように操作します。午前1時ごろ、無事キャッチに成功しました。油井さん「日本の皆さん。HTV-Xくんが無事にISSに着きました。日本が高い技術力で国際的な宇宙開発に貢献していることを知っていただいて、日本と国民である皆さんに誇りを持っていただけたらうれしいです」「HTV-X」は今後、最長で1年半、宇宙を飛行し、最先端技術の実験を行うということです。