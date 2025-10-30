鈴木実貴子ズが、2026年1月28日にメジャー2ndアルバム『いばら』をリリースすることを発表した。

2025年1月29日リリースのメジャー1stアルバム『あばら』から、ちょうど1年後に2ndアルバム『いばら』をリリースすることになった。

メジャー1stアルバム『あばら』は、楽曲を生み出すことは他人に見せたくない部分を曝け出すことで、その想いをタイトルにつけたが、2ndアルバム『いばら』は、“あ”の次は“い”ということでアルバムタイトルを決めたとのこと。また、鈴木実貴子ズの活動を続けることは“茨の道”で、まさに鈴木実貴子ズを表現したタイトルになったともいう。

◆ ◆ ◆

■鈴木実貴子 コメント

いよいよ、メジャー2枚目のアルバムです！なんとなくですが今回の内容は「吐き出す」より「伝える」が強くなった気がします。今までで1番、数を作って、ボツになった（ボツにした）曲が多かった。その上でこれは納得だわ、っていう曲らが詰まってます。納得する、を磨く行為が苦しかった〜！出来上がれば何にも代え難い幸せなんやけど。タイトル「いばら」については正直、前のアルバムが「あばら」だったので、反対されても「いばら」にしようって、だいぶ前から企んでいたので特に相談なく「いばらにしまーす！」て感じでした。みんなの反応は「笑笑」みたいな感じだったけど！後付けにはなるけど、うちら、いばらの道感あるし意外と自分らに合った良いタイトルやな〜と気に入ってます！次は「うばら」か？て思われそうやけど次の事は考えてないし、それまで契約続いとるかもわかんないけど！血肉のアルバム2枚目、ぜひ耳に入りたいです。レコーディングで、うたもちゃんと歌えたよお〜、うたってて楽しかったし苦しかったしいろんな感情をのせれたよお〜、きいてくれよお〜、^_^ とりあえず問題起こさずリリースまでいけますように。

◆ ◆ ◆

メジャー2ndアルバム『いばら』

2026年1月28日（水）リリース

CRCP-20619 / 価格：￥3,300（税込）

【収録曲】

全10曲収録予定 ※曲数変更の可能性あり