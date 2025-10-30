30日、韓国に到着した高市首相は就任後初となる日韓首脳会談に臨みます。その韓国では、世界が注目する米中首脳会談が行われました。焦点の関税とレアアースでは、両者が手応えを見せました。

■高市首相、韓国と「有意義な会談にしたい」

まさに“外交ラッシュ”です。

高市首相

「今から韓国に出発します。今週はASEAN、トランプ大統領の訪日、これからAPEC（＝アジア太平洋経済協力会議）」

「韓国に到着したら、就任後初となる日韓首脳会談を予定している。主要な首脳との間でしっかり協力関係・信頼関係構築していきたい。行ってまいります」

次の舞台・韓国には、30日午後に到着しました。

李在明大統領との日韓首脳会談については…

高市首相

「有意義な会談にしたいと思っている」

さらに31日は、中国の習近平国家主席と初めて会談を行うことで調整が進んでいるということです。

■トランプ大統領「真の目的」習主席と会談

一足先に中国と顔を合わせたのが、アメリカです。

トランプ大統領は、米韓首脳会談で「彼（習近平氏）に会えるのを楽しみにしている。それが今回の訪問の真の目的だった」と発言していました。

待ちに待ったメーンイベント。先に会場入りです。

習主席は、トランプ大統領の30分ほどあとに会場入り。

顔を合わせるのは、6年ぶりです。

中国 習近平国家主席

「またお会いできてうれしいです」

アメリカ トランプ大統領

「お久しぶりです。習主席は非常に手ごわい交渉相手だ。お互いよく知っている」

貿易摩擦で世界経済に影響を与えているアメリカと中国。最大の焦点は、貿易問題をめぐって双方が折り合いをつけられるかどうかです。

中国はトランプ関税の対抗手段として、スマホや車などの製造に使われる「レアアース」の輸出を規制しています。すでに自動車産業に影響が出ているアメリカにとっては、レアアースの輸出規制を緩和してもらうことが最優先の課題です。

アメリカ トランプ大統領

「これから、いくつか話し合いをします。習主席は偉大な国の偉大な指導者であり、私たちは今後長く素晴らしい関係を築いていくと思う」

中国 習近平国家主席

「中国とアメリカは国の事情の違いから、多少の意見の相違は避けられません。世界の2つの経済大国として、時には摩擦が生じることもあり、それはごく普通のことです。中国の発展と大統領閣下が掲げる『アメリカを再び偉大に』という目標は矛盾しないものだと私は考えています」

アメリカとの関係改善に意欲を見せました。

1時間40分に及んだ会談。帰り際、固い握手を交わし、トランプ大統領は習主席に耳打ちしました。

■満点超えの「大成功」と主張も…中国側は切り札を温存

トランプ大統領は、今回の会談を満点を超えるほどの「大成功」だったと主張しました。

アメリカ トランプ大統領

「最高が10点だとすれば、今回の会談は12点だったといえる」

レアアースの輸出規制については、1年間ストップすることで合意したといいます。ただ、廃止ではないため、あくまでも先送りにすぎず、中国側がレアアースという交渉の切り札を温存した形です。

さらにアメリカは、中国への追加関税を10％引き下げることで合意。また、来月から中国に発動する予定だった100％の追加関税について、見送ることにしました。

貿易摩擦は一旦回避されましたが、火種は残りそうです。