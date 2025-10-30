

本日の日経平均株価は、米ハイテク株高で半導体関連株が引き続き買われ、前日比17円高の5万1325円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は37社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、大和ハウスが1株9760円でTOBを実施する住友電設 <1949> [東証Ｐ]、住友電による公開買い付け発表でTOB価格にサヤ寄せした住友理工 <5191> [東証Ｐ]、26年3月期業績予想を上方修正し配当も増配したＡＲＥホールディングス <5857> [東証Ｐ]、第1四半期営業益28％増で上半期計画進捗率55％となったＧｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ <9267> [東証Ｐ]など。そのほか、フジクラ <5803> [東証Ｐ]、かわでん <6648> [東証Ｓ]の2社は5日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業

<1736> オーテック 東Ｓ 建設業

<1799> 第一建設 東Ｓ 建設業

<1944> きんでん 東Ｐ 建設業

<1946> トーエネク 東Ｐ 建設業

<1949> 住友電設 東Ｐ 建設業

<1959> クラフティア 東Ｐ 建設業

<1965> テクノ菱和 東Ｓ 建設業

<1979> 大気社 東Ｐ 建設業

<1982> 日比谷設 東Ｐ 建設業



<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業

<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品

<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業

<3626> ＴＩＳ 東Ｐ 情報・通信業

<4812> 電通総研 東Ｐ 情報・通信業

<5191> 住友理工 東Ｐ ゴム製品

<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属

<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ 非鉄金属

<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属

<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属



<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業

<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属

<6269> 三井海洋 東Ｐ 機械

<6501> 日立 東Ｐ 電気機器

<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器

<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器

<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器

<6855> 電子材料 東Ｓ 電気機器

<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器

<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器



<6941> 山一電機 東Ｐ 電気機器

<7250> 太平洋工 東Ｐ 輸送用機器

<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業

<8267> イオン 東Ｐ 小売業

<9267> Ｇｅｎｋｙ 東Ｐ 小売業

<9719> ＳＣＳＫ 東Ｐ 情報・通信業

<9906> 藤井産業 東Ｓ 卸売業



株探ニュース

