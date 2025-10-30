　本日の日経平均株価は、米ハイテク株高で半導体関連株が引き続き買われ、前日比17円高の5万1325円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は37社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、大和ハウスが1株9760円でTOBを実施する住友電設 <1949> [東証Ｐ]、住友電による公開買い付け発表でTOB価格にサヤ寄せした住友理工 <5191> [東証Ｐ]、26年3月期業績予想を上方修正し配当も増配したＡＲＥホールディングス <5857> [東証Ｐ]、第1四半期営業益28％増で上半期計画進捗率55％となったＧｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ <9267> [東証Ｐ]など。そのほか、フジクラ <5803> [東証Ｐ]、かわでん <6648> [東証Ｓ]の2社は5日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1736> オーテック　　東Ｓ　建設業
<1799> 第一建設　　　東Ｓ　建設業
<1944> きんでん　　　東Ｐ　建設業
<1946> トーエネク　　東Ｐ　建設業
<1949> 住友電設　　　東Ｐ　建設業
<1959> クラフティア　東Ｐ　建設業
<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<1982> 日比谷設　　　東Ｐ　建設業

<2737> トーメンデバ　東Ｐ　卸売業
<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3626> ＴＩＳ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<4812> 電通総研　　　東Ｐ　情報・通信業
<5191> 住友理工　　　東Ｐ　ゴム製品
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5741> ＵＡＣＪ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属

<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6269> 三井海洋　　　東Ｐ　機械
<6501> 日立　　　　　東Ｐ　電気機器
<6504> 富士電機　　　東Ｐ　電気機器
<6648> かわでん　　　東Ｓ　電気機器
<6824> 新コスモス　　東Ｓ　電気機器
<6855> 電子材料　　　東Ｓ　電気機器
<6857> アドテスト　　東Ｐ　電気機器
<6890> フェローテク　東Ｓ　電気機器

<6941> 山一電機　　　東Ｐ　電気機器
<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<8267> イオン　　　　東Ｐ　小売業
<9267> Ｇｅｎｋｙ　　東Ｐ　小売業
<9719> ＳＣＳＫ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9906> 藤井産業　　　東Ｓ　卸売業

株探ニュース