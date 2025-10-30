Aぇ！group佐野晶哉（23）が30日、大阪・阿倍野の「あべのハルカス」でイルミネーション点灯式に登場。「キレイですね。なんかこの花が偶然にも“トリツカレ男”の世界観にピッタリな感じです」と自身が主人公の声優を務めるアニメ映画「トリツカレ男」（11月7日全国公開）との共通点を喜んだ。

日本で2番目、西日本で一番高い300メートルの高さを誇るあべのハルカス。佐野は16階の野外庭園でイルミネーションの点灯式に列席した。「昨年は東京タワーで東京を、今年はハルカスで大阪を照らせて幸せ感じてます」と目を細めた。

兵庫県西宮市出身の佐野。ハルカスには「プライベートでも家族や友達と来た」とニッコリ。「難波のイルミネーションも好き。難波といえば松竹座。毎年冬にクリスマスコンサートをしてました。1カ月間、松竹座に捧げてた。アイドル人生のスタートみたいなイメージ。青春の全部が詰まってます」とデビューからの年月を振り返っていた。

「トリツカレ男｝は小説家・いしいしんじ氏の同名小説をアニメーション映画化した、ミュージカル仕立てのラブストーリー。何かに夢中になると他のことが目に入らなくなり、街のみんなから“トリツカレ男”と呼ばれている主人公・ジュゼッペ（佐野）。風船売りの女の子・ペチカ（上白石萌歌）との出会いをきっかけに、愛と情熱を取り戻していく姿を描くヒューマンドラマだ。

この日は朝から舞台あいさつなど、大阪でプレゼンテーション活動に勤しんだ佐野。「関西の熱量はすごい。ファンの温かさ、いい意味での図々しさとか感じた」とニヤリ。さらに来月7日に公開する映画については「ドキドキしてます。今年の初めぐらいに声を入れさせていただき、それから今か今かと楽しみにしてました。やっと見てもらえるワクワクと、ジュゼッペの魅力的なキャラクターの良さが全国に伝わったらいいなというドキドキ。いろんな感情でいっぱいです」と公開を心待ちにしていた。

最後にファンへ「点灯した瞬間、風が吹いて寒くなりました。人肌恋しくなる季節に。人肌恋しくなったらぜひ映画トリツカレ男で暖を取りに来てください。優しさにあふれた、温もりある作品です。ぜひ見に来てください」とメッセージを贈った。