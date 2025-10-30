「ABEMA de DOWNTOWN＋」ロゴ

　11月1日よりABEMAにて、お笑いコンビ・ダウンタウンの独自のプラットフォームとなる「DOWNTOWN＋」のコンテンツが視聴可能となる新プラン「ABEMA de DOWNTOWN＋」の提供を開始。同プランでは、ダウンタウンにまつわるコンテンツを配信する「DOWNTOWN＋」より、厳選した新作コンテンツを楽しむことができる。

【写真】「ABEMA de DOWNTOWN＋」で提供される新作コンテンツ

　このたび新たに提供を開始する「ABEMA de DOWNTOWN＋」では、月額770円（税込）にて「大喜利GRAND PRIX」「7：3トーク」「芯くったら負け！実のない話トーナメント」「ダウプラボイス」といった、「DOWNTOWN＋」より厳選した新作コンテンツを視聴できる（ダウンタウン過去出演作品と生配信コンテンツの提供なし）。

　また、毎週水曜と金曜には新作コンテンツないしはエピソードの追加も予定している。

　「DOWNTOWN＋」の公式YouTubeチャンネルでは、すでに新作コンテンツの予告編も公開されており、本配信に向け期待が高まる。

　「ABEMA de DOWNTOWN＋」は、ABEMAにて11月1日22時より登録・配信開始。月額770円（税込）。