ABEMA、「DOWNTOWN＋」新作コンテンツが楽しめるプラン登場 11.1配信開始！
11月1日よりABEMAにて、お笑いコンビ・ダウンタウンの独自のプラットフォームとなる「DOWNTOWN＋」のコンテンツが視聴可能となる新プラン「ABEMA de DOWNTOWN＋」の提供を開始。同プランでは、ダウンタウンにまつわるコンテンツを配信する「DOWNTOWN＋」より、厳選した新作コンテンツを楽しむことができる。
【写真】「ABEMA de DOWNTOWN＋」で提供される新作コンテンツ
このたび新たに提供を開始する「ABEMA de DOWNTOWN＋」では、月額770円（税込）にて「大喜利GRAND PRIX」「7：3トーク」「芯くったら負け！実のない話トーナメント」「ダウプラボイス」といった、「DOWNTOWN＋」より厳選した新作コンテンツを視聴できる（ダウンタウン過去出演作品と生配信コンテンツの提供なし）。
また、毎週水曜と金曜には新作コンテンツないしはエピソードの追加も予定している。
「DOWNTOWN＋」の公式YouTubeチャンネルでは、すでに新作コンテンツの予告編も公開されており、本配信に向け期待が高まる。
「ABEMA de DOWNTOWN＋」は、ABEMAにて11月1日22時より登録・配信開始。月額770円（税込）。
【写真】「ABEMA de DOWNTOWN＋」で提供される新作コンテンツ
このたび新たに提供を開始する「ABEMA de DOWNTOWN＋」では、月額770円（税込）にて「大喜利GRAND PRIX」「7：3トーク」「芯くったら負け！実のない話トーナメント」「ダウプラボイス」といった、「DOWNTOWN＋」より厳選した新作コンテンツを視聴できる（ダウンタウン過去出演作品と生配信コンテンツの提供なし）。
また、毎週水曜と金曜には新作コンテンツないしはエピソードの追加も予定している。
「DOWNTOWN＋」の公式YouTubeチャンネルでは、すでに新作コンテンツの予告編も公開されており、本配信に向け期待が高まる。
「ABEMA de DOWNTOWN＋」は、ABEMAにて11月1日22時より登録・配信開始。月額770円（税込）。