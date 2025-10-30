志田未来、ディズニー・ハロウィーン満喫中「可愛すぎる」と反響
女優の志田未来が30日までにインスタグラムを更新し、ディズニー・ハロウィーンを満喫する姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】かわいいかよ…！ 志田未来が被り物つけディズニー・ハロウィーン満喫中
志田は、『トイ・ストーリー』シリーズのハムの被り物をつけて満面の笑みを浮かべるショットを公開。両手にはフォークとナイフを持っており、テーブルの上にはハロウィーン限定メニュー「ミッキーワッフル、パンプキンホイップとメイプルソース」が。
そのほか、園内で遭遇した映画『ジャングル・ブック』に登場するバルーとたわむれる姿なども公開した志田の投稿には、コメント欄には「可愛すぎる」という声が殺到。「疲れた頭に素敵な笑顔をありがとうございました」「定期的にディズニー出しててうれしい」と、志田の投稿に癒やされている人も多いようだ。
■志田未来（しだ みらい）
1993年5月10日生まれ。神奈川県出身。6歳で劇団に入団して子役として芸能活動を開始。2006年に『14才の母』で連続ドラマ初主演を務め以降も多数の話題作に出演。現在、ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』に出演中。プライベートでは2018年に一般男性と結婚している。
引用：「志田未来」インスタグラム（＠mirai_shida_official）
