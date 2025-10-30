白石麻衣、乃木坂46時代の“ミス”を告白「ライブ本番で立ち位置に入れてなくて」
元乃木坂46の白石麻衣が、27日放送の『キョコロヒー』（テレビ朝日系）に出演。乃木坂46時代の“ミス”について告白した。
【写真】白石麻衣の美しすぎる“キス顔”
この日の番組では、“シスター京子”に扮した齊藤京子がゲストの懺悔（ざんげ）に対して救いの言葉を贈る人気コーナー「飽きちゃった懺悔室」を展開。
“アイドル時代の懺悔”を求められた白石は、「ライブのリハーサルで立ち位置とかみんなメモ取るじゃないですか。そういうメモをあんまりしてこなくて。周りのメンバーも“メモ取ってないのに完璧に入れてる”って褒めてくれてたんですけど、結構ライブ本番で全然立ち位置に入れてなくて」と打ち明け、「周りを見つつ“ここかな？”って」と、その場の雰囲気で動いていたことを明かした。
さらに白石は、「最初の5曲くらいはメモ取ってたんですけど、“本番もメモ見ないで行かなきゃいけないし、感覚で覚えよう”っていう気持ちになっちゃって」とも語り、当時の舞台裏を振り返った。
これを受けて齊藤は「全然大丈夫です」とフォローし、「私は1曲目からメモしたことはない」と自身の経験を告白。「私の場合は（立ち位置が）大体1.5か3だったんですよ。ちょっと広がるときも37.5とかあるんですけど、37.5ってインパクトがすごすぎて、絶対覚えられる」と持論を展開していた。
