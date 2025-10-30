´ß°æ¤æ¤¤Î¡¢µÜÂôÉ¹µû¤Ï½éÂÐÌÌ¤«¤é¡ÖÀäÂÐ¤É¤³¤«¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¤Í¤ß¤¿¤¤¤Ê°õ¾Ý¡×¸ß¤¤¤ËÀä»¿¡Úº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/30¡Û½÷Í¥¤Î´ß°æ¤æ¤¤Î¤ÈÇÐÍ¥¤ÎµÜÂôÉ¹µû¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Øº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡Ù¡Ê11·î28Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¾å±Ç¡õ´°À®ÈäÏª°§»¢¤Ë¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿Å·ÌîÀé¿Ò´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¡£¸ß¤¤¤ËÀä»¿¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ß°æ¤æ¤¤Î¡õµÜÂôÉ¹µû¡¢¥Ï¥°¤ÇÌ©Ãå
¡ÈÉ×ÉØ¡É¤È¤¤¤¦Ã¯¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÅÙ¤Ï¹Í¤¨¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼´¤Ë¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤òÃúÇ«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¿Ä¤¬¶¯¤¯ÌÀ¤ë¤¤º´Æ£¥µ¥ÁÌò¤ò´ß°æ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥¤¥ó¥É¥¢¤Êº´Æ£¥¿¥â¥ÄÌò¤òµÜÂô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
ËÜºî¤Ç½é¶¦±é¤·¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢´ß°æ¤Ï¡ÖËÜÆÉ¤ß¤Î¤È¤¤Ë½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¡ÈÀäÂÐ¤É¤³¤«¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¤Í¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¤½¤ì¤Þ¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¶Ã¤¤Î¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Á³¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò³Ú¤ËÏÃ¤»¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¼Çµï¤ËË×Æþ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¤´Í÷¤ÎÄÌ¤êËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ²º¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤Ã¤Æ¥Ô¥ê¤Ä¤¯¸½¾ì¤È¤«¤â»þ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÁÈ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢µÜÂô¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÍ¤â¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤È¤æ¤¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¡Ø¤æ¤¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤è¡£¤â¤Á¤í¤óºÍÇ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÆÉ¤ß¤ÎÆü¤Ë½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤æ¤¤Î¤Á¤ã¤ó¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ß°æ¤Ï¡Öº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢Îø¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Î15Ç¯¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ç²è¤ÇÌó2»þ´Ö¤ÎµÓËÜ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤³¤Î15Ç¯¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤á¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÊª¸ì¤¬·è¤·¤ÆÂç»¨ÇÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÂçÀÚ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ä¤Î¼ÂÀ¸³è¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤É×ÉØ¤ÎÀ¸³è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤³¤Ç³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢±é¤¸¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÓËÜ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢µÜÂô¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯µÓËÜ¤¬ÃúÇ«¤Ç¤·¤Æ¡¢15Ç¯¤Î¥¹¥Ñ¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¤ì¤¤¤ËÀþ¤ò·ë¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÊµÓËÜ¤ò¡ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶õÇò¤Î»þ´Ö¡¢¤½¤·¤Æ2¿Í¤¬¤½¤ÎÀè¤ËÊâ¤à¿ÍÀ¸¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¥¿¥â¥Ä¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¥Õ¥Ä¥Õ¥Ä¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´°À®¤·¤¿ËÜºî¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ß°æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤ò´Ñ¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Á¤¬²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¥¿¥â¥Ä¤Ï¤³¤ó¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤«¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È»£±ÆÅö»þ¤Î»×¤¤¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¥µ¥Á¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¼Ì²ñ¤Î¤¢¤È¤Ë¡È¥¿¥â¥Ä¤´¤á¤ó¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢¤Ê¤¼¤«È¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤Êª¸ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬»×¤¤¤ä¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«²è¼«»¿¡£
µÜÂô¤Ï¡Ö±é¤¸¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸«¤Æ¤â¶ì¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆü¡¹²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ò¤â¤Ã¤È¿¿·õ¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤ÏÆ±±Ç²èº×¤Ç¡È½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤ò±þ±ç¤¹¤ëºîÉÊ¡É¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥ÈÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤¿µÜÂô¤Ï¡Ö¤³¤ÎÉôÌç¤ÏµîÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢½÷À¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½÷À¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤É¤ó½÷À¤ÎÊý¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÊËÜºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡ËÉ×ÉØ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Îø¿Í¡¢²ÈÂ²¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀµ²ò¤È¤«¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î·Á¤òÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤³¤ÎÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´ß°æ¤Ï¡Ö»ä¤Ï½÷À¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Ñ¥ï¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¡¢¸Ä¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¥¦¥£¥á¥ó¥º¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡¢¤Ç¤â¡Ê½÷À¤Ï¡Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
