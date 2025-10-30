プロボクシング前ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋ウエルター級（６６・６キロ以下）王者・佐々木尽（２４）が３０日、同じ八王子中屋ジム所属の東洋太平洋スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）王者ワチュク・ナァツ（２８）と公開スパーリングを行った。

佐々木は東京・八王子市内の所属ジムで、ナァツと３ラウンドの実戦練習を実施。その模様は同ジムのユーチューブチャンネルで生配信された。佐々木がジャブを上下に打ち分け、前に出て強打を放つと、ナァツも素早いジャブやカウンターの左で相手の足を止めた。最終ラウンドの終盤、激しく打ち合った両者は、終了のゴングが鳴ると、抱き合って健闘をたたえた。

「尽は速くてパンチがあるので…。試合に向けてはいいスパーができました」とナァツ。佐々木は「試合くらい、緊張してかたくなった」と苦笑い。それでも、「スパーリングを生配信で見られるなんて ありがとうございます」「積極的 ナイスです」「２人共進化してる かっこいい」などと視聴者から書き込まれたコメントを見て笑顔も見せた。佐々木は「調子はだいぶ良くなってきた。今月はマス（ボクシング）とか始めて、来月はスパーも始めたい」と復帰へ向け、意欲を示した。

佐々木は６月、ＷＢＯ世界ウエルター級王者ブライアン・ノーマン（米国）に挑戦し５回ＫＯ負けも、日本人初の同級世界王者を目指して、９月に練習を再開した。配信では「一人で（試合映像を）家で見て、悔しすぎて涙が出てきた。大切なところで落としてしまった」と明かした。今月２１日には、東京・後楽園ホールで行われた東洋太平洋同級タイトルマッチ後のリングに上がり、初防衛に成功した王者・田中空（大橋）に対戦を直訴。中屋一生会長によると両陣営ともに対戦意欲はあるという。

視聴者から「対戦して強かった選手」を聞かれると「ディフェンス面では平岡アンディ選手（大橋）」と答えた佐々木。平岡は来月１４日（日本時間１５日）、米国フロリダ州マイアミで、ＷＢＣ世界スーパーライト級（６３・５キロ以下）王者ゲーリー・ラッセル（米国）に挑戦するが、かつてグラブを交えたことがある佐々木は「応援に行きます。本当に勝ってほしい」と明かした。

配信では、１１月３日の東日本新人王ミドル級決勝戦に出場する弟の革（２０）＝八王子中屋＝も飛び入り参加。「自分との戦い。心が折れなければ勝てる。しっかり最後（メイン）を締めたい」と意欲を語った。

一方、ナァツは７月、左右田泰臣（ＥＢＩＳＵ Ｋ’ｓ ＢＯＸ）に判定勝ちして東洋太平洋王座を奪取。１１月２７日には後楽園ホールで、元キックボクシング世界王者で東洋太平洋スーパーウエルター級１５位・緑川創（つくる、３８）＝ＥＢＩＳＵ Ｋ’ｓ ＢＯＸ＝との初防衛戦に臨む。「緑川選手は４戦４勝３ＫＯ。キックもやっていて、キャリアもあるけど、ボクシングのキャリアは僕の方が上。会場に来てくれる人の胸が熱くなるような試合をしたい」と意気込んでいた。

戦績は、佐々木が１９勝（１７ＫＯ）２敗１分け、ナァツが９勝（４ＫＯ）４敗２分け。