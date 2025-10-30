アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の佐野晶哉が３０日、大阪・あべのハルカスでイルミネーションの点灯式を行った。秋らしいベージュの千鳥柄のツイードジャケットで登壇。タイミングに合わせて点灯ボタンを押すと、バラの花が飾られたショーケースがキラキラと輝きだし「この花が偶然にも『トリツカレ男』の世界観とピッタリのカラー」と佐野も瞳を輝かせた。

そのミュージカルアニメ映画「トリツカレ男」（１１月７日全国公開）では主人公・ジュゼッペの声を務めた。大阪のお隣、兵庫・西宮市出身で、あべのハルカスは家族とも訪れた思い出の場所。冬の大阪の思い出としては「青春が全部詰まっている」というデビュー前の「冬松竹」（関西ジュニアの松竹座興業）を振り返った。そして昨年５月にＣＤデビュー。「去年ね。デビューのタイミングで東京タワーの点灯式をグループでさせてもらって。去年は東京を照らし、今年は関西を照らしで幸せですね」と夢見心地だった。

あべのハルカスは３００メートルで、日本では麻布台ヒルズ森ＪＰタワー（３２５メートル）に次いで２番目に高いビル。イルミネーションは３１日から来年２月２８日まで一般公開される。