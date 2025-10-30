10月31日以降の一般公開練習とファンサービスを当面休止

アルビレックス新潟は10月30日、クラブハウス周辺でクマの出没情報が確認されたことを受け、10月31日以降のトップチームの練習見学およびファンサービスを当面休止すると発表した。

クマの出没が確認されたのは、新潟県北蒲原郡聖籠町東港のクラブハウス付近。安全確保が困難であるとの判断から、31日に予定されていた一般公開練習を非公開に切り替え、同日に予定されていたファンサービスも中止となる。

選手・スタッフの安全を最優先に考慮し、トレーニングは非公開の形で予定通り実施される。クラブは「ご来場予定の皆様には間際のご案内となり、ご迷惑をおかけいたしますが、安全を最優先とさせていただきます」と理解を求めた。

なお、11月に予定されていた一般公開トレーニングについても当面の間は中止とし、安全が確認され次第、再開の案内を行うとしている。現在、新潟県にはクマ出没特別警報が発表されており、県は最大級の警戒と命を守る行動を県民に呼びかけている。（FOOTBALL ZONE編集部）