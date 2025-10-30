【しまむら】で可愛いの見つけた！ いつものコーデを格上げ♡「主役級ベスト」

手持ちのシャツやブラウスに重ねるだけで奥行きとおしゃれなニュアンスが加わり、いつものコーデも一気に格上げを狙えるベスト。秋冬は、ふわふわ素材があたたかみのあるベストがおすすめです。今回は【しまむら】から、主役級デザインのフリンジベストを紹介します。

もこもこフリンジで季節感たっぷりに

【しまむら】「フリンジUネックベスト」\1,639（税込）

太めのフリンジが目を引く、もこもことした質感がキュートなベスト。ショート丈なのでボリュームが出すぎず、バランスよく着こなせそうです。インナー次第で甘くもカジュアルにも振れるから、デイリーコーデの幅がぐんと広がるかも。深めに開いたUネックで、小顔効果も期待できます。

Vネック & ペプラムで上品に仕上がる

【しまむら】「TT*TOMフリンジジレ」\1,419（税込）

こちらのフリンジベストは、Vネックにペプラムシルエットという大人なデザイン。前後2Way仕様だから、気分やシーンに合わせた使い方ができます。淡めのベージュにリボンのついたデザインが、フェミニンなムードにマッチ。ジーンズに合わせるカジュアルなコーデも、女性らしい雰囲気に格上げしてくれそうです。

Writer：Anne.M