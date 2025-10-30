ダスキン（大阪府吹田市）が運営するミスタードーナツが、福袋の発売を発表。12月上旬より予約受付を開始します。

原田治さんのイラストを使用したグッズも

今年の福袋は「ミスタードーナツを楽しみつくす55周年セレクション」として、創業55周年を迎えたことを記念した「特別な福袋」と予告。2004年に初登場したキャラクター「ポン・デ・ライオン」をデザインしたグッズや、イラストレーター・原田治さんのイラストをデザインに使用したグッズの他、「ミスドミュージアム」の体験ツアーが抽選で当たるなど、多くの要望に応える企画を用意しているといいます。

同社は「新しい変化と驚きを提供するべく『おいしい商品』『ミスタードーナツらしさを感じるグッズ』『楽しい体験』を通じてミスタードーナツをさらに楽しんでいただける企画をお届けします」とコメントしています。

「特別な福袋」の発売予告はSNSでも早速話題となっており、「えっ、原田治さん！？」「オサムグッズ来るなら絶対買う」「今年はポン・デ・ライオンっぽい？買わねば」「オサムグッズなら欲しい」「ポン・デ・ライオンだったらうれしすぎ！」「発表楽しみ〜」などさまざまな予想の声が上がり、期待が高まっているようです。

福袋の詳細に関しては、11月下旬に発表される予定です。