『呪術廻戦』“渋谷事変”前日に激闘の地・渋谷に声優5人集結 映画上映時間は88分「虎杖はずっとつらいです」
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（11月7日公開）「渋谷事変」直前イベント with TikTokが30日、東京・TOHOシネマズ渋谷で行われ、虎杖悠仁役の榎木淳弥、釘崎野薔薇役の瀬戸麻沙美、夏油傑役の櫻井孝宏、脹相役の浪川大輔、真人役の島崎信長（※崎＝たつさき）が登壇。”渋谷事変”の前日に、”渋谷事変”の地で、本エピソードの重要な鍵を握るキャラクターを演じる声優陣が集結した。
【動画】榎木淳弥、櫻井孝宏との対面で思わず本音「こいつが夏油か…」
この日は上映なしの舞台あいさつ。冒頭には、榎木は「きょうはいよいよみなさんに観てもらえるってことで…」と話し出すと、瀬戸が「1週間後です…！」とツッコミ、「僕もさっきまで思ってた…」「さっき何打ち合わせてたんだ…！」と声優陣がわちゃわちゃと笑いあう一幕でイベントはスタート。あすは「渋谷事変」当日の10月31日となるが、瀬戸は「あしたが大事な日ということで、しかもこの場所でということで、参加させてもらえてうれしいです」と笑顔であいさつした。
アニメでオンエアされてから2年以上前と紹介されると、「え？」と顔を見合わせた声優陣。榎木は「ようやく、櫻井さんと会えたなって」「こいつが夏油か…！ってなりました」と当時はあまり同じシーンがなかった櫻井に笑いかけた。
また、今作の上映時間は88分となることも発表された。榎木は「ダイジェスト感はないというか、全部がおいしい部分をいただける感じ」と自信をにじませつつ、「虎杖はずっとつらいです。88分ずっとつらいです」と、「渋谷事変」のみならず「死滅回游」までその状況を続くと苦笑い。浪川が「つらいのが積み重なっているんだよ」と共感すると、敵役である島崎が「いるよ！俺達がいるよ！」と楽しそうに声を上げ、浪川が「キミはいないよ」と冷静にツッコミを入れていた。
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』は、呪術史上最大の激闘を描いた「渋谷事変」を特別編集版として初上映し、加えて、待望のアニメ第3期の第1話・第2話をテレビ放送に先駆けて世界初公開する。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
この日は上映なしの舞台あいさつ。冒頭には、榎木は「きょうはいよいよみなさんに観てもらえるってことで…」と話し出すと、瀬戸が「1週間後です…！」とツッコミ、「僕もさっきまで思ってた…」「さっき何打ち合わせてたんだ…！」と声優陣がわちゃわちゃと笑いあう一幕でイベントはスタート。あすは「渋谷事変」当日の10月31日となるが、瀬戸は「あしたが大事な日ということで、しかもこの場所でということで、参加させてもらえてうれしいです」と笑顔であいさつした。
アニメでオンエアされてから2年以上前と紹介されると、「え？」と顔を見合わせた声優陣。榎木は「ようやく、櫻井さんと会えたなって」「こいつが夏油か…！ってなりました」と当時はあまり同じシーンがなかった櫻井に笑いかけた。
また、今作の上映時間は88分となることも発表された。榎木は「ダイジェスト感はないというか、全部がおいしい部分をいただける感じ」と自信をにじませつつ、「虎杖はずっとつらいです。88分ずっとつらいです」と、「渋谷事変」のみならず「死滅回游」までその状況を続くと苦笑い。浪川が「つらいのが積み重なっているんだよ」と共感すると、敵役である島崎が「いるよ！俺達がいるよ！」と楽しそうに声を上げ、浪川が「キミはいないよ」と冷静にツッコミを入れていた。
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』は、呪術史上最大の激闘を描いた「渋谷事変」を特別編集版として初上映し、加えて、待望のアニメ第3期の第1話・第2話をテレビ放送に先駆けて世界初公開する。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。