モデルでタレントの佐藤栞里(35)が30日までに自身のインスタグラムを更新。人気バスケ漫画「スラムダンク」のキャラクターのコスプレ姿を披露した。



【写真】彩子さん＆ミャクミャク 異色の２ショット

「ハッピーハロウィン 先日、ブランチ恒例の仮装生放送にて『SLAM DUNK』湘北高校バスケ部マネージャー彩子さんに扮しました この仮装ができるまでには長い道のりがありまして ひとり感慨深い時間を過ごしておりました 奇跡の湘北キャップ...!笑」とつづり、TBS系「王様のブランチ」に出演した際のコスプレ姿を投稿。



さらに、「大好きな憧れのミャクミャク様ともお写真撮れました!可愛すぎるるるるーーー 礼ちゃん最高だっ!」と、ミャクミャクの仮装をした丸山礼との異色の2ショットを添えた。



この投稿にファンからは「リアル彩子さん、めちゃくちゃそっくりで、かわいい」「髪長いのもかわいいね」「りょーちんじゃなくてもこんな可愛い彩子さんキュンキュンしちゃう」「似合ってる！実写化希望」「凄!AIかと思った」「反則級にかわいいぃぃ」といった声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）