¡Ö±³¤Ç¤·¤ç!?¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¤ËÈáÃ²¤ÎÍò¡Ä¡Ö¹ñ¤ÎÊõ¡£½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö°ÕÌ£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¡¢¸½ºß¤Î¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¤òºÇ¸å¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬30Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1975Ç¯³«»Ï¤ÎÂè1ºî¡ÖÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤«¤éÂ³¤¯¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£SNS¾å¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¹ñ¤ÎÊõ¤À¤è¡£½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¡×¡Ö±³¤Ç¤·¤ç!?¡×¡Ö±½¤ÏËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê»ö¤¢¤ë¤Î¡©¤³¤ÎÀ¤¤Î½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÈá¤·¤àÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡È¾À¤µª¤ÎÎò»Ë¤ò¹ï¤ßÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö½ªÎ»¤Ï¾×·âÅª¤À¤±¤É¡¢º£¤Þ¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆÃ»£¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¡×¡Ö¥·¥ê¡¼¥º¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤âÀïÂâ¤Î³µÇ°¤ÏÀ¸¤Â³¤±¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ëÅê¹Æ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¡¢±Ç²è²½¤Ê¤É¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¼ýÆþ¤¬¡¢ÈÖÁÈÀ©ºîÈñ¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÊüÁ÷½ªÎ»¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤¬¡Ö¥ì¥Ã¥É¡×¤òÃæ¿´¤ËÃÄ·ë¤·¡¢Å¨¤ÈÀï¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤È¤â¤Ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¾¾ºäÅíÍû¡Ê37¡Ë¤ä»³ÅÄÍµµ®¡Ê35¡Ë¡¢²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£