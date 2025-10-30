テレビ朝日系で50年放送されてきた「スーパー戦隊シリーズ」が現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜前9・30）で幕を閉じることが30日、分かった。これを受け、シリーズの歴代出演者からは驚きや悲しみの声が上がった。

子供から大人まで幅広く支持され続けたシリーズ。終了の理由について、関係者は「背景には番組制作費が見合わないなどの状況があったようです」と話している。

1975年の「秘密戦隊ゴレンジャー」からスタートし、松坂桃李、山田裕貴、横浜流星ら人気俳優を輩出。「仮面ライダーシリーズ」と並ぶ若手俳優の登竜門ともなっていた。

報道を受け、同シリーズの出演者たちがSNSを更新。作品への感謝や終了報道を受けてのとまどい、悲しみを記した。

22〜23年放送の「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」でソノイ役を務めた富永勇也は「ありがとう。スーパー戦隊」と感謝をつづった。

2024年に東映特撮ファンクラブで配信された「忍者戦隊カクレンジャー 第三部・中年奮闘編」に出演した「Mrs. GREEN APPLE」のボーカル大森元貴は「うわああああああああ」と驚きをつづった。

14〜15年放送の「烈車戦隊トッキュウジャー」で虹野明・トッキュウ6号・ザラムを演じた長濱慎は「え？マジなの？俺は公式のアナウンスがあるまで信じないぞ。。。」と、戸惑いを隠せず。

20〜21年放送の「魔進戦隊キラメイジャー」で魔進ファイヤ ・レッドキラメイストーンの声を担当した声優の鈴村健一は「うそだろ…」とぼう然とした様子だった。

04〜05年放送の「特捜戦隊デカレンジャー」で戸増宝児・デカブルー役を務めた林剛史は「おいおい、マジかよ。ショック過ぎるだろ Forever戦隊、Foreverデカレンジャーだろうが！！」と記した。

02〜03年放送の「忍風戦隊ハリケンジャー」で 霞一鍬・クワガライジャー役の姜暢雄は「まさか…地球は…子供達の未来は…誰が守ればいいの？？寂しいです、全戦隊の皆様、スタッフの皆様、ありがとうございました。いつかまた、必ず」と思いをつづった。