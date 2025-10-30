²£ÎÎ¤·¤¿¶â¤Ï¤Û¤ÜÁ´³ÛFXÅê»ñ¤«¡¡¸µ»ÊË¡½ñ»Î¤ÎÃË¡Ê40¡Ë¤òÂáÊá¡¡5000Ëü±ßÍ¾²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¡ÚÄ¹Ìî¡Û
µîÇ¯¡¢¶ð¥öº¬»Ô¤Î»ÊË¡½ñ»Î¤À¤Ã¤¿ÃË¤¬°ÍÍê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¶ÈÌ³¾åÍÂ¤«¤Ã¤¿¸½¶â5000Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò¼«Ê¬Ì¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢²£ÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç30Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ²£ÎÎ¤·¤¿¶â¤ÏFXÅê»ñ¤Ë¤Û¤ÜÁ´³Û»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¶ð¥öº¬»ÔÀÖÊæ¤ÎÌµ¿¦¡¢¸ÅÅÄÀéÍÎÍÆµ¿¼Ô40ºÐ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»ÊË¡½ñ»Î¤À¤Ã¤¿¸ÅÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯8·î21Æü¤«¤é9·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë°ä»ºÁêÂ³¤Î¸¢Íø¤¬¤¢¤ë6¿Í¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¶ÈÌ³¾åÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸½¶â5012Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò6²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼«Ê¬Ì¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢²£ÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÅÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯3·î3Æü¤Ë·Ù»¡¤Ë¼«¼ó¤·¡¢Èï³²¼ÔÂ¦¤â3·î18Æü¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²£ÎÎ¤·¤¿¶â¤ÏFXÅê»ñ¤Ë¤Û¤ÜÁ´³Û»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÅÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬½êÂ°¤¹¤ë¸©»ÊË¡½ñ»Î²ñ¤ÏË¡Ì³¾Ê¤ØÊó¹ð¤·¡¢½èÊ¬¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£