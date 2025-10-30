飼い主さんの赤ちゃんが誕生し、大型犬がお姉さんになったら…？姉弟が初対面した時の心温まる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で4万5000回再生を突破。「素敵」「尊い」「どっちも可愛い」といった声が寄せられています。

【動画：大型犬に『人間の弟』ができた結果→顔を合わせた瞬間…愛おしすぎる『はじめましての様子』】

大型犬と弟くんの初対面

Instagramアカウント「lily_7.30」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「リリー」ちゃんと飼い主さんの赤ちゃんが初めて会った時の様子です。人間の弟ができて、お姉さんになったリリーちゃん。興奮しても大丈夫なようにリードをつけて、眠っている弟くんのところへ連れて行ってみると…？

リリーちゃんは弟くんの姿を見た途端に興味津々になり、さっそくお手々や頭の匂いをクンクンと嗅ぎ始めたとか。テンションが上がっているはずなのに暴れたりせずに、そ～っとご挨拶してくれているところがお利口さんです。

愛と優しさにあふれた光景にほっこり

リリーちゃんは弟くんからお顔を離すと、飼い主さんにニコッと笑顔を見せたとか。嬉しそうな姿から、弟くんを家族の一員として受け入れてくれたことが伝わってきます。そしてしばらく静かに見守っていたかと思うと、再び弟くんにお顔を近づけて匂いをクンクン…。

そのうち弟くんが目を覚ましてお手々を動かし始めると、リリーちゃんはますます興味津々になって、じーっと見つめていたとか。その優しい眼差しに愛を感じて、心が温かくなります。

お姉さんらしい姿が尊い

その後もリリーちゃんは弟くんのそばを離れようとせず、眠たくなった時も弟くんの近くで一緒にウトウトしていたとか。「この子は私が守ってあげなくちゃ！」と言わんばかりのお姉さんらしい姿が、あまりにも尊いです。

きっとこの先もずっとリリーちゃんは弟くんに優しく寄り添い、誰よりも近くで成長を見守り続けてくれることでしょう。

この投稿には「嬉しそうなお顔が印象的ですね」「張り切っている姿が愛おしいです」「すっかりお姉ちゃんの顔になってますね」「優しく子守りしてくれそうです」といったコメントが寄せられています。

リリーちゃんの可愛い姿や、弟くんとの微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「lily_7.30」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「lily_7.30」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。