『大好きな飼い主』と『じゃない方の飼い主』でお出迎えがまったく異なるわんこ。その違いは驚くほどあからさまで…！？思わず笑ってしまう光景は記事執筆時点で58万回再生を突破し「温度差えげつないｗ」「素直な子(笑)」「尻尾は振ってるのね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：飼い主が帰ってきたら『熱烈大歓迎』する犬→同居人の場合は…あからさまな『態度の違い』】

大好きな飼い主の帰宅

TikTokアカウント「nico..1008」に投稿されたのは、マルチーズとポメラニアンのMIX犬マルプーである「ニコ」ちゃんのお出迎えの一コマ。

玄関の扉が開くと同時に待ってましたとばかりにお出迎えが始まったニコちゃん。まるで誰が帰宅するのかを分かっていたかのようで驚きです。飼い主さんに飛びかかりワンワン！と吠える様子は、まるで『いい子で待ってたよ！』とアピールしているかのよう。

ニコちゃんの動きが激しくて靴を脱ぐことすら難しい様子の飼い主さん。これぞわんこ！な熱烈歓迎は微笑ましい限りです。

同居人の帰宅には塩対応…！？

ニコちゃんは先ほどの大好きな飼い主さんには心躍るお出迎えが鉄板ですが、一緒に暮らす同居人にはまったく異なる姿をお見せするのだとか。まず、玄関の扉が開いてもマットに腰を下ろしたまま目線だけが同居人を捉えた模様。

大好きな飼い主さんの時は、扉が開く前からスタンバイOKだったのに…！その場から一切動くことなく『あ…おかえり』とでもいうような塩対応だったとか。

とはいえ、尻尾はしっかり振っているところがいじらしいニコちゃん。ちょっぴり好きの違いはあるのかもしれませんが、きっとふたりとも大切な存在なのでしょう♡

ニコちゃんのあからさまなお出迎えの違いには「手抜き感が(笑)」「気持ちが分かりやすいね」といったコメントのほか「うちもですｗ」など共感の声も多く寄せられました。

ふたり同時に帰宅したら…？

大好きな飼い主とじゃない方の飼い主では態度が180度違うニコちゃんですが、ふたりが一緒に帰宅するとどういった反応なのか…検証投稿が紹介されています。

サークルの中でお留守番していたニコちゃん。ふたりの帰宅に『開けて開けて！』とウズウズしている様子。同居人がどうぞ！とニコちゃんを出してあげたといいますが…？

ニコちゃんは大好きな飼い主さんへまっしぐら！同居人は華麗にスルーし、わき目もふらず猪突猛進だったとか。ニコちゃんへと伸ばした手がむなしく宙を切ったといいます。これからも塩対応は続くのか…今後の関係性にも注目ですね。

TikTokアカウント「nico..1008」には、ニコちゃんと妹犬レアちゃんの日常が紹介されています。飼い主さん大好き！なニコちゃんの可愛い姿もぜひご覧ください♡

写真・動画提供：TikTokアカウント「nico..1008」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております